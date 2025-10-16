HELLO BABA Comes to Theater STOK This Weekend

Enter Your Email to Unlock This Article



Erleben Sie eine einzigartige spirituelle Musikreise mit "Hello Baba" – einem außergewöhnlichen persischen Sufi-Konzert, das traditionelle Musik mit der mystischen Kunst des Sema-Tanzes verbindet.

Unter der künstlerischen Leitung von Vahid Airian tauchen Sie ein in die tiefgreifende Welt der Sufi-Musik, wo Melodien, Rhythmen und Bewegung zu einer meditativen Einheit verschmelzen.

Der Sema-Tanz, ein jahrhundertealter ritueller Tanz der Derwische, wird die musikalische Darbietung begleiten und dem Publikum eine seltene Gelegenheit bieten, die spirituelle Dimension der persischen Kultur zu erleben.

Über Hello Baba

Sufi-Fusion: Musik in der Reise, Reise in der Musik. "Hello Baba“ ist nicht nur eine Musikgruppe, sondern eine innere, rituelle und interkulturelle Reise, in der Musik, Poesie, Meditation und Bewegung miteinander verwoben werden, um eine neue Stimme des Friedens, der Bedeutung und der Empathie in der Welt erklingen zu lassen.

Verwurzelt in den Traditionen der iranischen mystischen Musik und offen für die Welt, überschreitet Hello Baba kulturelle Grenzen. In ihrer Arbeit verbindet die Gruppe Sufi-Musik, Volksmelodien, Improvisation und zeitgenössische Fusion-Stile zu reichen und vielschichtigen Live-Aufführungen.

Ihre Musik ist von der persischen mystischen Literatur inspiriert — von Rumi, Hafez, Saadi und Khayyam bis hin zu anderen großen Dichtern — und jede Aufführung wird zu einer Gelegenheit für Präsenz, Harmonie und die Erfahrung spiritueller Schönheit.

