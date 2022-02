ATELIERS PUBLICS Return to Grand Theatre de Geneve in March

ATELIERS PUBLICS will take place on Saturday, 26 March 2022 at Grand Théâtre de Genève.

Atelier public Sleepless : Le métier de chef d'orchestre

Peter Eötvös est une figure majeure de l'opéra d'aujourd'hui, à la fois compositeur et chef d'orchestre. Mais vous êtes vous déjà demandé en quoi consistait, concrètement, le travail d'un chef ? Partez à la découverte de ce métier passionnant avec Dimitri Soudoplatoff, en jouant le rôle tantôt du chef, tantôt celui d'un membre de l'orchestre grâce à la technique du soundpainting.

Learn more at https://billetterie.gtg.ch/selection/event/date?productId=10228408933179&gtmStepTracking=true.