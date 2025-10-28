SNEDTÄNKT MED KALLE LIND & CO Comes to Dramaten

Enter Your Email to Unlock This Article



Efter succén med scenföreställningen Snedtänkt med Kalle Lind & Co ger sig Kalle Lind nu ut på ny turné – och gör ett unikt gästspel på Dramaten! Med humor, kunskap och kärlek till det smala och bortglömda bjuder Kalle och hans gäster på en kväll fylld av oväntade associationer, nöjeshistoriska kuriositeter och subkulturella fenomen.

"Vi gjorde Snedtänkt som scenföreställning under 2023 och det gick riktigt bra så nu tänkte vi göra det ännu riktigare och bättre”, berättar Kalle och fortsätter: ”Gäster som pratar! Gäster som sjunger! Ämnen som folk inte visste att de är intresserade av! Roligt, intressant och i värsta fall tänkvärt!”.

”Jag har aldrig drömt om att stå på Dramaten. Det har framstått som lika osannolikt som att få vingar eller bli en gris och inte ens lönt att drömma om. Och så plötsligt visar det sig att jag ska stå på Dramaten! Drömmen jag inte ens vågat drömma besannades! Kanske ska jag börja drömma om vingar och tryne också!”

Kalle Lind kallar sig diversearbetare i kulturbranschen. Han är På spåret-finalist, Sommarpratare och samlare av udda fakta om udda företeelser och udda människor. Kalle driver bl a podden Snedtänkt och har skrivit ett tjugotal böcker, senast Galenskaparna och After Shave: ogräset i den svenska underhållningsrabatten och Hasse Alfredson: en sån där farbror som ritar och berättar.