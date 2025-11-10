SVINDEL Comes to Dramaten This Month

Enter Your Email to Unlock This Article



Svindel är en pjäs av Sara Stridsberg, baserad på romanen Kärlekens Antarktis. I huvudrollen: Ingela Olsson.

På en plats någonstans efter döden finns Kristina, hon ser tillbaka på livet som var och livet som det blev utan henne. Från dödens synvinkel ser livet ut som en underlig dröm. Omkring den döda rör sig alla de som fanns en gång, i en labyrint av drömmar och minnen. Mamma Raksha och pappa Ivan. Nanna. Kärleken Shane. Och så barnen Valle och Solveig, som hon aldrig någonsin kan sluta att titta på.

”Jag tänker att jag ska låta er värld vara, men så står jag där och kikar igen. Jag försöker koncentrera mig på det som inte gör ont, jag tittar mycket på ljuset, hur det förändras som ljuset i ett kalejdoskop. Jag ser på ibland när två människor älskar, det är säkert ofint, men det är ingen som märker att jag är där och jag tycker det är ganska vackert när de klamrar sig fast vid varandra. Jag tittar in i sjukhussalarna när ett barn kommer farande ur evigheten och landar vid sin mammas bröst, jag tycker så mycket om det ögonblicket när allting ännu är helt mellan en mamma och ett barn.”

Svindel berättar om den absoluta utsattheten; om grymhet och ensamhet, men också om stor kärlek och människor som sträcker sig efter ljuset. Ett hjärtslitande drama om oväntad kärlek och ljus i det totala mörkret.

Regisserar gör Rebecka Hemse som 2022 även regisserade det hyllade uruppförandet av Sara Stridsbergs Sårad ängel på Dramaten. Huvudrollsinnehavaren Ingela Olsson har ett långvarigt samarbete med Sara Stridsberg, vilket inleddes med pjäsen Valerie Solanas ska bli president i Amerika på Dramaten 2006.



Jakob Eklund ersätter Thomas Hanzon i rollen som Ivan i samband med nypremiären 2025.

