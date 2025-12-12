NOBELLASNING Comes to Dramaten

Skådespelarna Astrid Assefa, Danilo Bejarano, Eva Rexed och Marcus Vögeli läser valda texter av Krasznahorkai.
Dramaten hyllar årets Nobelpristagare i litteratur, den ungerske författaren László Krasznahorkai. Översättaren Daniel Gustafsson, författaren och akademiledamoten Anna-Karin Palm, och författaren och kritikern Måns Wadensjö samtalar om hans författarskap. Moderator är dramaturg Anneli Dufva.
Skådespelarna Astrid Assefa, Danilo Bejarano, Eva Rexed och Marcus Vögeli läser valda texter av Krasznahorkai. Johanna Söderberg från First Aid Kit, Sebastian Ring och Marika Willstedt framför musik med koppling till Krasznahorkais stora musikintresse.
På grund av hälsoskäl har László Krasznahorkai tyvärr avböjt att medverka.
