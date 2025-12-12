 tracker
NOBELLASNING Comes to Dramaten

Skådespelarna Astrid Assefa, Danilo Bejarano, Eva Rexed och Marcus Vögeli läser valda texter av Krasznahorkai.

By: Dec. 12, 2025
Dramaten hyllar årets Nobelpristagare i litteratur, den ungerske författaren László Krasznahorkai. Översättaren Daniel Gustafsson, författaren och akademiledamoten Anna-Karin Palm, och författaren och kritikern Måns Wadensjö samtalar om hans författarskap. Moderator är dramaturg Anneli Dufva.

Skådespelarna Astrid Assefa, Danilo Bejarano, Eva Rexed och Marcus Vögeli läser valda texter av Krasznahorkai. Johanna Söderberg från First Aid Kit, Sebastian Ring och Marika Willstedt framför musik med koppling till Krasznahorkais stora musikintresse.

På grund av hälsoskäl har László Krasznahorkai tyvärr avböjt att medverka.

Program:

  • Läsning ur Seiobo – där nere – Marcus Vögeli
  •  Gestaltad intervju med László Krasznahorkai (intervjuad av författaren Adam Thirlwell för Paris Review 2018) – Astrid Assefa, Danilo Bejarano
  • Musik av J S Bach och Thelonius Monk – musiker: Sebastian Ring och Marika Willstedt
  • Samtal med översättaren Daniel Gustafsson, författaren och akademiledamoten Anna-Karin Palm, och författaren och kritikern Måns Wadensjö om Krasznahorkais författarskap, inklusive tre läsningar ur: Satantango – Eva Rexed, Herscht 07769 – Astrid Assefa, Ungerska nationens säkerhet .
  • En scen ur Béla Tarrs film Turinhästen, manus: László Krasnahorkai
  • The look of love av Burt Bacharach och Hal David, sång: Johanna Söderberg, musik: Sebastian Ring och Marika Willstedt
  • Just a perfect day av Lou Reed, sång: Danilo Bejarano, musik: Sebastian Ring och Marika Willstedt
  • Läsning: ”Solförmörkelsen” en gestaltad scen ur Motståndets melankoli. Dramatisering: Ulla Kassius – Astrid Assefa, Danilo Bejarano, Eva Rexed, Marcus Vögeli.


