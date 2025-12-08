 tracker
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards; Kristianstad Teater Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 08, 2025
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Sweden Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Lovisa Svensson - SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 16%

Peter Jöback - LES MISERABLES - Various Arenas in Sweden 15%

EMILIE EVBÄCK - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 10%

Tuva B Larsen - CHESS IN CONCERT - Dalhalla 10%

Moulin Rouge - MOULIN ROUGE - Rondo 8%

Håkan Hellström - ULLEVI 2025 - Ullevi 7%

Magnus Uggla - 50 ÅR PÅ TRONEN - Göta Lejon 7%

Jessica Marberger - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 6%

Pia Ternström – Natasha - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 4%

Lucas Krüger - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 4%

Shirley Clamp - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 4%

Linda Olsson - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 3%

Lisa Bengtsson - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 3%

Magnus Uggla - MAGNUS UGGLA 50 ÅR SOM ARTIST - Göta lejon 3%

Niklas Strömstedt - TYCK OM MIG - Maxim 1%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Jennie Widegren - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 17%

Gustav Mardelius - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 11%

Jennie Widengren - MOULIN ROUGE - Rondo 11%

Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Kulturhuset stadsteatern 10%

Camilo Ge Bresky - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 10%

Zain Odenstål - MOULIN ROUGE - Rondo 9%

Fredrik Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 8%

Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Statsteatern 7%

Miles Hoare - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 6%

Melker Sörensen - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 6%

Jonas Ubbe Lindh & Kolja Schallenberg - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 3%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Camilla Thulin - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 26%

Marina Minkler - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 23%

Maja Döbling - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 18%

Maja Rung - LONELY TOGETHER - Kulturhuset stadsteatern 13%

Bente Rolandsdotter - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 9%

Maria Åkerblom - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 8%

Cristina Meyerdierks & Kolja Schallenberg - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 4%

Best Dance Production
MOULIN ROUGE - Rondo 59%

LONELY TOGETHER - Statsteatern 29%

WING DING - Skånes Dansteater 12%

Best Direction Of A Musical
Roine Söderberg - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 16%

Guy Unsworth - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 15%

Fredrik Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 14%

Camilo Ge Bresky - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 14%

Anders Albien - MOULIN ROUGE - Rondo 12%

Nils Närman Svensson - SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 8%

Guy Unsworth - MISS SAIGON - Göteborgsoperan 7%

Ronny Danielsson - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 7%

Kolja Schallenberg - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsvisk Bruksteater 4%

Martin Rosengarten - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 4%

Best Direction Of A Play
Edward af Sillén - TRASSEL - Oscarsteatern 55%

Sunil Munshi - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 21%

MARIA ÅBERG - BLANK - Dramaten 12%

Elin skärstrand - LEKA FÖR LIVET - Playhouse 12%

Best Ensemble
SÅ SOM I HIMMELEN - Kristiandstads Teater 33%

EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 12%

JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 8%

MOULIN ROUGE - Rondo 8%

UNFORTUNATE - Östgötateatern 7%

KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 7%

LONELY TOGETHER - Kulturhuset stadsteatern 7%

MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 6%

SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 5%

CHESS IN CONCERT - Dalhala 3%

FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 2%

PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 1%

CHICAGO - Malmö Opera 1%

TICK TICK… BOOM! - Malmö Opera 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Palle Palmé - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 27%

Palle Palmé - MOULIN ROUGE - RONDO 24%

Tobias Hallgren - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 21%

Jonas Nyström - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 15%

Per Hörding - UNFORTNUATE - Östgöta Teatern 14%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Anders Eljas - CHESS IN CONCERT - Dalhalla 21%

Joakim Hallin - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 13%

Tim Gilvin - UNFORTNUATE - Östgöta Teatern 13%

Stefan Olsson - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 12%

Joakim Hallin - MISS SAIGON - Göteborgsoperan 12%

Adam Dahlström - KINKY BOOTS - Uppsala Teater 11%

Erik Brag Månsson - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 11%

Åsa Johansson - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 7%

Best Musical
SÅ SOM I HIMMELEN - Kristinastad Teater 36%

JOYRIDE - China Teatern 15%

KINKY BOOTS - Uppsala Teater 13%

EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 12%

LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 10%

UNFORTUNATE - Östgötateatern 6%

FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 3%

PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 2%

TICK TICK… BOOM! - Malmö Opera 2%

Best New Play Or Musical
LONELY TOGETHER - Statsteatern 34%

UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 28%

SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 16%

NÅGON MÅSTE GÖRA DET - Lorsenbergsteatern/Turne 13%

PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 9%

Best Performer In A Musical
John Martin Bengtsson - SÅ SOM I HIMMELEN - Kristinastads Teater 27%

Lovisa Svensson - SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 13%

Jessica Marberger - JOYRIDE - China Teatern 13%

Ida Swann - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 8%

Sofia Jung - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 6%

Alexander Lycke - LONELY TOGETHER - Statsteatern 6%

Emilie Evbäck - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 4%

Martin Redhe Nord - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 3%

Hanna Hedlund - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 3%

Vilma Eklöv - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 3%

Lucas Krüger - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 2%

Marsha Songcome - MOULIN ROUGE - Rondo 2%

Anton Lundqvist - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 2%

Mari Götesdotter - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 2%

Alexander Larsson - MOULIN ROUGE - Rondo 1%

Jessica Marberger - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 1%

Edda Pekkari - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 1%

Philip Jalmelid - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 1%

Jessica Marberger - JOYRIDE - China Teatern 1%

Linda Kulle - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 0%

Best Performer In A Play
Jessica Marberger - JOYRIDE - China Teatern 32%

Robert Gustavsson - TRASSEL - Oscarsteatern 31%

PHILIP ZANDÉN - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 16%

Peter Dalle - TRASSEL - Oscarsteatern 11%

Simon Reithner - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 10%

Best Play
TRASSEL - Oscarsteatern 39%

AMADEUS - Dramaten 31%

JESSICA MARBERGER - China Teatern 15%

HÖGT I TAK - Playhouse Teater 9%

BLANK - Dramaten 6%

Best Production of an Opera
TROLLFLJÖTEN - Folkoperan 43%

TOSCA - Folkoperan 41%

FANTASIO - Läckö Opera 16%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
David Woodhead - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 28%

GUSTAV LJUNGDAHL & LINDA HOLMGREN - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 20%

Maja Ravn - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 17%

Maja Döbling - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 17%

Martin Chocholousek - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 11%

Marika Åkerblom - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 7%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Per Gessle Roxette - JOYRIDE - China Teatern 24%

Petrus Königsson - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 17%

Oskar Johansson - MOULIN ROUGE - Rondo 16%

Josef Mårdh - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 15%

Oskar Johansson - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 14%

Oskar Johansson - LONELY TOGEHTER - Kulturhuset Stadsteatern 14%

Best Supporting Performer In A Musical
Anton Salvin - SÅ SOM I HIMMELSEN - Kristinastads Teater 33%

Lovisa Svensson - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 15%

Martin Stokke Mathiesen - UNFORTUNATE - Östgötateatern 9%

Pia Ternström - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 8%

Linda Holmgren - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 6%

Fred Johansson - MOULIN ROUGE - Rondo 6%

Teodor Wickenbergh - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 5%

Victor Molino Sanchez - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 4%

ALBERT HÄGGBLOM - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 3%

Donald Högberg - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 3%

Rolf Lydahl - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 3%

Eric Hallengren - UNFORTUNATE - Östgötateatern 2%

Olle Roberg - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 2%

Best Supporting Performer In A Play
Ola Forssmed - TRASSEL - Oscarsteatern 41%

Sussie Eriksson - TRASSEL - Oscarsteatern 29%

Maja Rung - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 19%

Julia Dufvenius - BLANK - Dramaten 11%

Best Theatre For Young Audiences Production
ALADDIN - Dreamland 29%

RONJA RÖVARDOTTER - Intiman 23%

SHREK - Maxim 23%

HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR - Filadelfia Convention Center 14%

SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 11%

Favorite Local Theatre
Kristianstad Teater 33%

China Teatern 14%

Kulturhuset stadsteatern 11%

Malmö Opera, Malmö 7%

Östgötateatern 7%

Subtopia, Stockholm 7%

Cirkus, Stockholm 7%

Uppsala Stadsteater 3%

Läckö Opera 2%

Berwaldhallen 2%

Forsviks Bruksteater 2%

Playhouse 2%

Växjö Teater, Växjö 2%

Rondo 1%

Best Musical - Top 3
1. SÅ SOM I HIMMELEN (Kristinastad Teater)
36.3% of votes
2. JOYRIDE (China Teatern)
15.2% of votes
3. KINKY BOOTS (Uppsala Teater)
12.7% of votes

