PELICOT-RÄTTEGÅNGEN Comes to Dramaten

Gisèle Pelicots beslut att låta rättegången mot männen som våldtagit henne att hållas inför öppna dörrar blev mycket uppmärksammat. Det var dags att låta skammen förflyttas från offer till förövare, menade hon.

Den 9 december förvandlas Dramatens Stora scen till en rättssal, där rättsprocessen återskapas. I Pelicot-rättegången (The Pelicot Trials: Tribute to Gisèle Pelicot), av regissören Milo Rau och dramatikern Servane Dècle, hyllas Gisèle Pelicot genom en iscensättning av den skakande rättegången mot maken Dominique Pelicot och de 50 andra män som våldtagit henne under närmare ett decennium i den lilla sydfranska byn Mazan.

Medverkar gör en lång rad skådespelare ur Dramatens ensemble.

Den schweiziske regissören och dramatikern Milo Rau är en av Europas mest nyskapande och inflytelserika teater- och filmregissörer. I detta möte mellan dokumentär teater och dramatiserad läsning undersöker han nu vad som kan ligga bakom de grymma handlingar som Gisèle Pelicot utsattes för. Urpremiären hölls under Wiener Festwochen 2025, som Milo Rau även är konstnärlig ledare för. Den har även getts i Lissabon, samt snart även i Warszawa och på Judson's Memorial i New York.

Ett projekt från Vienna Festival (Wiener Festwochen) / Free Republic of Vienna i samarbete med Festival d’Avignon.

