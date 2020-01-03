AUDITION FOR THE LITTLE MERMAID at Ericsson Globe
AUDITION
The Little Mermaid - The Musical
DRÖSE & NORBERG LOOKING FOR ARTISTS TO THE MUSICAL THE LITTLE MERMAID!
WE ARE LOOKING FOR FEMALE DANCERS / MUSIC ARTISTS WHO HAS A FEELING FOR VARIOUS DANCE STYLES AS WELL AS GOOD ACTING SKILLS.
PLAYABLE AGE 15-25.
WE ARE LOOKING FOR MALE DANCERS / MUSIC ARTISTS WHO HAS A FEELING FOR VARIOUS DANCE STYLES AS WELL AS GOOD ACTING SKILLS.
PLAYABLE AGE 20 - 30.
REPETITIONS START OCTOBER 19.
OPENING NIGHT AT ERICSSON GLOBE ARENA NOVEMBER 22, 2020.
THE SHOW TOURS SWEDEN DURING JAN - MARCH 2021
AUDITION TAKE PLACE IN STOCKHOLM JANUARY 21.
CALLBACK ON JANUARY 22 AND 27.
Send your application with CV and photo to: jobb@drosenorberg.se no later than January 16, 2020.