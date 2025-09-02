First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards; JOYRIDE - THE MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Sweden & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Sweden Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Lovisa Svensson
- SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
17%
Peter Jöback
- LES MISERABLES
- Various Arenas in Sweden
15%
Tuva B Larsen
- CHESS IN CONCERT
- Dalhalla
10%
EMILIE EVBÄCK
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
10%
Håkan Hellström
- ULLEVI 2025
- Ullevi
8%
Moulin Rouge
- MOULIN ROUGE
- Rondo
7%
Magnus Uggla
- 50 ÅR PÅ TRONEN
- Göta Lejon
7%
Jessica Marberger
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
5%
Pia Ternström – Natasha
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
5%
Lucas Krüger
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
4%
Shirley Clamp
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
4%
Linda Olsson
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
3%
Magnus Uggla
- MAGNUS UGGLA 50 ÅR SOM ARTIST
- Göta lejon
3%
Lisa Bengtsson
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
3%
Niklas Strömstedt
- TYCK OM MIG
- Maxim
1%Best Choreography Of A Play Or Musical
Jennie Widegren
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
16%
Gustav Mardelius
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
11%
Jennie Widengren
- MOULIN ROUGE
- Rondo
11%
Benke Rydman
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset stadsteatern
11%
Camilo Ge Bresky
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
11%
Zain Odenstål
- MOULIN ROUGE
- Rondo
9%
Fredrik Benke Rydman
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
8%
Benke Rydman
- LONELY TOGETHER
- Statsteatern
7%
Melker Sörensen
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
6%
Miles Hoare
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
6%
Jonas Ubbe Lindh & Kolja Schallenberg
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
3%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jessica Marberger
- JOYRIDE
- China Teatern
22%
Camilla Thulin
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
20%
Marina Minkler
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
18%
Maja Döbling
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
14%
Maja Rung
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset stadsteatern
10%
Bente Rolandsdotter
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
7%
Maria Åkerblom
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
5%
Cristina Meyerdierks & Kolja Schallenberg
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
3%Best Dance Production MOULIN ROUGE
- Rondo
59%LONELY TOGETHER
- Statsteatern
29%WING DING
- Skånes Dansteater
12%Best Direction Of A Musical
Roine Söderberg
- MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
16%
Fredrik Benke Rydman
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
15%
Camilo Ge Bresky
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
14%
Guy Unsworth
- JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
13%
Anders Albien
- MOULIN ROUGE
- Rondo
11%
Nils Närman Svensson
- SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
8%
Guy Unsworth
- MISS SAIGON
- Göteborgsoperan
7%
Ronny Danielsson
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
7%
Kolja Schallenberg
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsvisk Bruksteater
4%
Martin Rosengarten
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
4%Best Direction Of A Play
Edward af Sillén
- TRASSEL
- Oscarsteatern
55%
Sunil Munshi
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
20%
MARIA ÅBERG
- BLANK
- Dramaten
13%
Elin skärstrand
- LEKA FÖR LIVET
- Playhouse
12%Best Ensemble SÅ SOM I HIMMELEN
- Kristiandstads Teater
33%EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
12%MOULIN ROUGE
- Rondo
8%JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
7%UNFORTUNATE
- Östgötateatern
7%LONELY TOGETHER
- Kulturhuset stadsteatern
7%KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
7%MAMMA MIA! THE PARTY
- Tyrol, Gröna Lund
6%SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
5%CHESS IN CONCERT
- Dalhala
3%FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
2%PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
2%CHICAGO
- Malmö Opera
1%TICK TICK… BOOM!
- Malmö Opera
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Palle Palmé
- JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
25%
Palle Palmé
- MOULIN ROUGE
- RONDO
24%
Tobias Hallgren
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
21%
Per Hörding
- UNFORTNUATE
- Östgöta Teatern
15%
Jonas Nyström
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
15%Best Music Direction & Orchestra Performance
Anders Eljas
- CHESS IN CONCERT
- Dalhalla
21%
Tim Gilvin
- UNFORTNUATE
- Östgöta Teatern
13%
Stefan Olsson
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
13%
Joakim Hallin
- MISS SAIGON
- Göteborgsoperan
13%
Joakim Hallin
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
12%
Adam Dahlström
- KINKY BOOTS
- Uppsala Teater
12%
Erik Brag Månsson
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
10%
Åsa Johansson
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
7%Best Musical SÅ SOM I HIMMELEN
- Kristinastad Teater
36%JOYRIDE
- China Teatern
14%KINKY BOOTS
- Uppsala Teater
13%EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
12%LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
10%UNFORTUNATE
- Östgötateatern
7%FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
3%PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
3%TICK TICK… BOOM!
- Malmö Opera
2%Best New Play Or Musical LONELY TOGETHER
- Statsteatern
33%UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
28%SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
17%NÅGON MÅSTE GÖRA DET
- Lorsenbergsteatern/Turne
13%PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
9%Best Performer In A Musical
John Martin Bengtsson
- SÅ SOM I HIMMELEN
- Kristinastads Teater
31%
Lovisa Svensson
- SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
15%
Ida Swann
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
9%
Sofia Jung
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
8%
Alexander Lycke
- LONELY TOGETHER
- Statsteatern
7%
Emilie Evbäck
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
5%
Martin Redhe Nord
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
4%
Vilma Eklöv
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
3%
Hanna Hedlund
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
3%
Lucas Krüger
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
2%
Anton Lundqvist
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
2%
Mari Götesdotter
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
2%
Marsha Songcome
- MOULIN ROUGE
- Rondo
2%
Alexander Larsson
- MOULIN ROUGE
- Rondo
2%
Jessica Marberger
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
2%
Edda Pekkari
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
1%
Philip Jalmelid
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
1%
Jessica Marberger
- JOYRIDE
- China Teatern
1%
Linda Kulle
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
1%Best Performer In A Play
Robert Gustavsson
- TRASSEL
- Oscarsteatern
32%
Jessica Marberger
- JOYRIDE
- China Teatern
31%
PHILIP ZANDÉN
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
16%
Peter Dalle
- TRASSEL
- Oscarsteatern
11%
Simon Reithner
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
10%Best Play TRASSEL
- Oscarsteatern
40%AMADEUS
- Dramaten
31%JESSICA MARBERGER
- China Teatern
15%HÖGT I TAK
- Playhouse Teater
9%BLANK
- Dramaten
6%Best Production of an Opera TROLLFLJÖTEN
- Folkoperan
43%TOSCA
- Folkoperan
41%FANTASIO
- Läckö Opera
16%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
David Woodhead
- JOYRIDE THE MUSICAL
- China Teatern
27%
GUSTAV LJUNGDAHL & LINDA HOLMGREN
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
21%
Maja Ravn
- LONELY TOGETHER
- Kulturhuset Stadsteatern
18%
Maja Döbling
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
17%
Martin Chocholousek
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
11%
Marika Åkerblom
- FLICKAN FRÅN LANDET I NORR
- Malmö Stadsteater
7%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Per Gessle Roxette
- JOYRIDE
- China Teatern
23%
Petrus Königsson
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
17%
Oskar Johansson
- MOULIN ROUGE
- Rondo
16%
Josef Mårdh
- UNFORTUNATE
- Östgöta Teatern
15%
Oskar Johansson
- JOYRIDE THE MUSICAL
- Malmö Opera
14%
Oskar Johansson
- LONELY TOGEHTER
- Kulturhuset Stadsteatern
14%Best Supporting Performer In A Musical
Anton Salvin
- SÅ SOM I HIMMELSEN
- Kristinastads Teater
34%
Lovisa Svensson
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
16%
Martin Stokke Mathiesen
- UNFORTUNATE
- Östgötateatern
9%
Pia Ternström
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
7%
Linda Holmgren
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
6%
Fred Johansson
- MOULIN ROUGE
- Rondo
6%
Teodor Wickenbergh
- PIRATERNA PÅ VÄTTERN
- Forsviks Bruksteater
5%
Victor Molino Sanchez
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
4%
ALBERT HÄGGBLOM
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Subtopia, Stockholm
3%
Donald Högberg
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
3%
Rolf Lydahl
- KINKY BOOTS
- Uppsala Stadsteater
2%
Eric Hallengren
- UNFORTUNATE
- Östgötateatern
2%
Olle Roberg
- JOYRIDE - THE MUSICAL
- China Teatern
2%Best Supporting Performer In A Play
Ola Forssmed
- TRASSEL
- Oscarsteatern
41%
Sussie Eriksson
- TRASSEL
- Oscarsteatern
28%
Maja Rung
- AMADEUS
- Kulturhuset Stadsteatern
20%
Julia Dufvenius
- BLANK
- Dramaten
12%Best Theatre For Young Audiences Production ALADDIN
- Dreamland
29%RONJA RÖVARDOTTER
- Intiman
23%SHREK
- Maxim
23%HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR
- Filadelfia Convention Center
14%SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET
- Berwaldhallen
11%Favorite Local Theatre
Kristianstad Teater
33%
China Teatern
14%
Kulturhuset stadsteatern
12%
Östgötateatern
7%
Cirkus, Stockholm
7%
Subtopia, Stockholm
7%
Malmö Opera, Malmö
7%
Uppsala Stadsteater
3%
Läckö Opera
2%
Berwaldhallen
2%
Forsviks Bruksteater
2%
Playhouse
2%
Växjö Teater, Växjö
2%
Rondo
1%