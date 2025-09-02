 tracker
First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards; JOYRIDE - THE MUSICAL Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Nov. 30, -0001
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Sweden Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Sweden Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Lovisa Svensson - SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 17%

Peter Jöback - LES MISERABLES - Various Arenas in Sweden 15%

Tuva B Larsen - CHESS IN CONCERT - Dalhalla 10%

EMILIE EVBÄCK - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 10%

Håkan Hellström - ULLEVI 2025 - Ullevi 8%

Moulin Rouge - MOULIN ROUGE - Rondo 7%

Magnus Uggla - 50 ÅR PÅ TRONEN - Göta Lejon 7%

Jessica Marberger - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 5%

Pia Ternström – Natasha - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 5%

Lucas Krüger - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 4%

Shirley Clamp - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 4%

Linda Olsson - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 3%

Magnus Uggla - MAGNUS UGGLA 50 ÅR SOM ARTIST - Göta lejon 3%

Lisa Bengtsson - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 3%

Niklas Strömstedt - TYCK OM MIG - Maxim 1%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Jennie Widegren - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 16%

Gustav Mardelius - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 11%

Jennie Widengren - MOULIN ROUGE - Rondo 11%

Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Kulturhuset stadsteatern 11%

Camilo Ge Bresky - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 11%

Zain Odenstål - MOULIN ROUGE - Rondo 9%

Fredrik Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 8%

Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Statsteatern 7%

Melker Sörensen - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 6%

Miles Hoare - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 6%

Jonas Ubbe Lindh & Kolja Schallenberg - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 3%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jessica Marberger - JOYRIDE - China Teatern 22%

Camilla Thulin - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 20%

Marina Minkler - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 18%

Maja Döbling - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 14%

Maja Rung - LONELY TOGETHER - Kulturhuset stadsteatern 10%

Bente Rolandsdotter - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 7%

Maria Åkerblom - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 5%

Cristina Meyerdierks & Kolja Schallenberg - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 3%

Best Dance Production
MOULIN ROUGE - Rondo 59%

LONELY TOGETHER - Statsteatern 29%

WING DING - Skånes Dansteater 12%

Best Direction Of A Musical
Roine Söderberg - MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 16%

Fredrik Benke Rydman - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 15%

Camilo Ge Bresky - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 14%

Guy Unsworth - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 13%

Anders Albien - MOULIN ROUGE - Rondo 11%

Nils Närman Svensson - SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 8%

Guy Unsworth - MISS SAIGON - Göteborgsoperan 7%

Ronny Danielsson - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 7%

Kolja Schallenberg - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsvisk Bruksteater 4%

Martin Rosengarten - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 4%

Best Direction Of A Play
Edward af Sillén - TRASSEL - Oscarsteatern 55%

Sunil Munshi - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 20%

MARIA ÅBERG - BLANK - Dramaten 13%

Elin skärstrand - LEKA FÖR LIVET - Playhouse 12%

Best Ensemble
SÅ SOM I HIMMELEN - Kristiandstads Teater 33%

EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 12%

MOULIN ROUGE - Rondo 8%

JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 7%

UNFORTUNATE - Östgötateatern 7%

LONELY TOGETHER - Kulturhuset stadsteatern 7%

KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 7%

MAMMA MIA! THE PARTY - Tyrol, Gröna Lund 6%

SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 5%

CHESS IN CONCERT - Dalhala 3%

FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 2%

PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 2%

CHICAGO - Malmö Opera 1%

TICK TICK… BOOM! - Malmö Opera 0%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Palle Palmé - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 25%

Palle Palmé - MOULIN ROUGE - RONDO 24%

Tobias Hallgren - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 21%

Per Hörding - UNFORTNUATE - Östgöta Teatern 15%

Jonas Nyström - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 15%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Anders Eljas - CHESS IN CONCERT - Dalhalla 21%

Tim Gilvin - UNFORTNUATE - Östgöta Teatern 13%

Stefan Olsson - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 13%

Joakim Hallin - MISS SAIGON - Göteborgsoperan 13%

Joakim Hallin - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 12%

Adam Dahlström - KINKY BOOTS - Uppsala Teater 12%

Erik Brag Månsson - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 10%

Åsa Johansson - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 7%

Best Musical
SÅ SOM I HIMMELEN - Kristinastad Teater 36%

JOYRIDE - China Teatern 14%

KINKY BOOTS - Uppsala Teater 13%

EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 12%

LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 10%

UNFORTUNATE - Östgötateatern 7%

FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 3%

PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 3%

TICK TICK… BOOM! - Malmö Opera 2%

Best New Play Or Musical
LONELY TOGETHER - Statsteatern 33%

UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 28%

SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 17%

NÅGON MÅSTE GÖRA DET - Lorsenbergsteatern/Turne 13%

PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 9%

Best Performer In A Musical
John Martin Bengtsson - SÅ SOM I HIMMELEN - Kristinastads Teater 31%

Lovisa Svensson - SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 15%

Ida Swann - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 9%

Sofia Jung - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 8%

Alexander Lycke - LONELY TOGETHER - Statsteatern 7%

Emilie Evbäck - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 5%

Martin Redhe Nord - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 4%

Vilma Eklöv - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 3%

Hanna Hedlund - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 3%

Lucas Krüger - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 2%

Anton Lundqvist - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 2%

Mari Götesdotter - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 2%

Marsha Songcome - MOULIN ROUGE - Rondo 2%

Alexander Larsson - MOULIN ROUGE - Rondo 2%

Jessica Marberger - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 2%

Edda Pekkari - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 1%

Philip Jalmelid - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 1%

Jessica Marberger - JOYRIDE - China Teatern 1%

Linda Kulle - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 1%

Best Performer In A Play
Robert Gustavsson - TRASSEL - Oscarsteatern 32%

Jessica Marberger - JOYRIDE - China Teatern 31%

PHILIP ZANDÉN - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 16%

Peter Dalle - TRASSEL - Oscarsteatern 11%

Simon Reithner - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 10%

Best Play
TRASSEL - Oscarsteatern 40%

AMADEUS - Dramaten 31%

JESSICA MARBERGER - China Teatern 15%

HÖGT I TAK - Playhouse Teater 9%

BLANK - Dramaten 6%

Best Production of an Opera
TROLLFLJÖTEN - Folkoperan 43%

TOSCA - Folkoperan 41%

FANTASIO - Läckö Opera 16%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
David Woodhead - JOYRIDE THE MUSICAL - China Teatern 27%

GUSTAV LJUNGDAHL & LINDA HOLMGREN - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 21%

Maja Ravn - LONELY TOGETHER - Kulturhuset Stadsteatern 18%

Maja Döbling - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 17%

Martin Chocholousek - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 11%

Marika Åkerblom - FLICKAN FRÅN LANDET I NORR - Malmö Stadsteater 7%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Per Gessle Roxette - JOYRIDE - China Teatern 23%

Petrus Königsson - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 17%

Oskar Johansson - MOULIN ROUGE - Rondo 16%

Josef Mårdh - UNFORTUNATE - Östgöta Teatern 15%

Oskar Johansson - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 14%

Oskar Johansson - LONELY TOGEHTER - Kulturhuset Stadsteatern 14%

Best Supporting Performer In A Musical
Anton Salvin - SÅ SOM I HIMMELSEN - Kristinastads Teater 34%

Lovisa Svensson - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 16%

Martin Stokke Mathiesen - UNFORTUNATE - Östgötateatern 9%

Pia Ternström - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 7%

Linda Holmgren - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 6%

Fred Johansson - MOULIN ROUGE - Rondo 6%

Teodor Wickenbergh - PIRATERNA PÅ VÄTTERN - Forsviks Bruksteater 5%

Victor Molino Sanchez - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 4%

ALBERT HÄGGBLOM - EVIL DEAD THE MUSICAL - Subtopia, Stockholm 3%

Donald Högberg - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 3%

Rolf Lydahl - KINKY BOOTS - Uppsala Stadsteater 2%

Eric Hallengren - UNFORTUNATE - Östgötateatern 2%

Olle Roberg - JOYRIDE - THE MUSICAL - China Teatern 2%

Best Supporting Performer In A Play
Ola Forssmed - TRASSEL - Oscarsteatern 41%

Sussie Eriksson - TRASSEL - Oscarsteatern 28%

Maja Rung - AMADEUS - Kulturhuset Stadsteatern 20%

Julia Dufvenius - BLANK - Dramaten 12%

Best Theatre For Young Audiences Production
ALADDIN - Dreamland 29%

RONJA RÖVARDOTTER - Intiman 23%

SHREK - Maxim 23%

HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR - Filadelfia Convention Center 14%

SONIA OCH DRÖMMEN OM HAVET - Berwaldhallen 11%

Favorite Local Theatre
Kristianstad Teater 33%

China Teatern 14%

Kulturhuset stadsteatern 12%

Östgötateatern 7%

Cirkus, Stockholm 7%

Subtopia, Stockholm 7%

Malmö Opera, Malmö 7%

Uppsala Stadsteater 3%

Läckö Opera 2%

Berwaldhallen 2%

Forsviks Bruksteater 2%

Playhouse 2%

Växjö Teater, Växjö 2%

Rondo 1%

