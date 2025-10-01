WE WILL ROCK YOU regresa a Madrid por su 5ª Temporada

Get Access To Every Broadway Story



El Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío ya está listo para acoger el estreno de la 5ª Temporada de WE WILL ROCK YOU, que renueva su puesta en escena y elenco para esta nueva etapa.

Para esta nueva temporada, el elenco estará formado por Alberto Scarlatta (Galileo), Fran Moreno (Galileo), Anabel García (Scaramouche), Cristina Rueda (Ozzy), Daniel Garod (Brit), David Velardo (Khashoggi),María Adamuz (Killer Queen), Manuel Ramos (Osborn), Marta Oliva (Swing Scar/Ozzy/Killer Queen), Mary Capel (Swing Scar/Ozzy/Killer Queen), Sergio Arce (Swing Brit/Khas(Osborn) y Ezequiel Rojo (Swing Brit/Khas(Osborn).

El cuerpo de baile está formado por Lara Díaz, Melisa Fucci, Paula Nocella, Mary Villafaina, Claudia Aranda, Lidia Carmona, David Edo, Dorta, Aitor Nite, Alejandro Viñas, Nico Sánchez y Alex Déniz.

WE WILL ROCK YOU se estrenó en Londres en mayo de 2002 y Madrid se convirtió en la segunda ciudad europea en estrenarlo apenas año y medio después. En enero de 2020, 17 años después de su estreno en España,volvió a la capita para inaugurar el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío.

Inspirado en los grandes éxitos de Queen, el espectáculo presenta una historia ambientada en un futuro distópico donde un régimen autoritario, encabezado por Killer Queen, ha prohibido la música y cualquier forma de expresión artística. En medio de esta represión, un grupo de rebeldes lucha por mantener viva la llama del rock, esperando la llegada del Soñador, Galileo, un líder que devolveré la libertad a través del poder de la música.

El libreto original es obra de Ben Elton, con adaptación española de Javier Navares e incluye más de 24 canciones emblemáticas de Queen, entre ellas “Bohemian Rhapsody”, “I Want to Break Free”, “Somebody to Love” o “We Will Rock You”.