Video: THE LION KING celebra el 25 aniversario en Broadway

En el marco de las celebraciones por el 25° aniversario de THE LION KING en Broadway, dos de sus protagonistas se han reunido, de forma simultánea desde Madrid y Broadway, para interpretar el tema 'Can You Feel The Love Tonight', ganador de reconocidos premios.

Interpretada en castellano, la versión cuenta con las voces d Pearl Khewzi (Kway-Z), que da vida a Nala en la producción de Broadway, y Agustín Argüello, actualmente Simba en la producción de Madrid.

El video fue grabado en Madrid y Nueva York y contó con la dirección de Angelo Soriano. Para esta versión, Agustín Argüello hizo los arreglos.

THE LION KING, producida por Disney Theatrical Productions -bajo la dirección de Thomas Schumacher- marca varios récords históricos. La producción de Broadway se estrenó el 13 de noviembre de 1997.

Actualmente, cada semana 115 mil personas disfrutan del espectáculo en nueve producciones en tres continentes. Ha tenido 28 producciones durante la vida del show, y ha sido visto por la más de 110 millones de personas.