TV: RENT presenta cuatro números completos en un pase gráfico en el Teatro Fernán Gómez

BroadwayWorld ofrece en exclusiva cuatro números completos de RENT, grabados durante el pase gráfico del musical celebrado en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid. Los vídeos, registrados en calidad 4K por nuestro colaborador Nelson Pará, permiten disfrutar con todo detalle de esta nueva producción que se estrenará el próximo 23 de diciembre, coincidiendo con el 30º aniversario del musical de Jonathan Larson.

Durante este pase gráfico, el elenco interpretó cuatro números clave del espectáculo, ofreciendo un primer acercamiento al enfoque artístico, musical y escénico del montaje. Las piezas, que ya pueden verse íntegras en BroadwayWorld TV, muestran distintos momentos fundamentales de la obra y permiten apreciar tanto el trabajo individual de los intérpretes como la fuerza coral de la compañía.

Entre los clips presentados se incluyen “Gloria” (One Song Glory), interpretado por Pascual Laborda en el papel de Roger; “¿Qué pasará?” (Will I?), uno de los momentos más íntimos y corales del musical; “Te Abrigaré (Reprise)”, con Tiago Barbosa como Collins junto al reparto completo; y el clímax de “La Vie Bohème”, que cierra el primer acto con uno de los brindis más icónicos del teatro musical contemporáneo.

Con dirección y adaptación de José Luis Sixto, con Nacho Redondo como ayudante de dirección, dirección musical de César Belda y coreografías de Analía González, esta producción de RENT podrá verse en Madrid del 23 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026. A continuación, puedes disfrutar de los cuatro números completos en vídeo, una oportunidad única para adentrarse en el universo de una obra que sigue hablándole al presente treinta años después de su estreno.

