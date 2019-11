Un día como hoy... MAMMA MIA! se estrena en Madrid

Hace 15 años, MAMMA MIA! El musical con las canciones de ABBA se estrenaba un 11 de noviembre en el Teatro Lope De Vega de Madrid producido por CIE Stage Holding y protagonizado por Nina en el papel de Donna, junto a Paula Sebastián como Rosie, Marta Valverde como Tanya y Mariona Castillo como Sophie, entre otros.

Con una inversión de 6 millones de euros, según se explicó en su momento por parte de la productora, la versión española dirigida por Paul Garrington contó con traducción de las canciones de Albert Mas-Griera. Asimismo, la versión española del libreto es obra de Juan Martínez Moreno.

El musical estuvo en cartel hasta el 3 de junio de 2007. Ese mismo año el musical viajó a Barcelona estrenándose en el BTM hasta el 11 de enero de 2009 y continuó de gira por España.

En 2015 una nueva versión de gira regresó a Barcelona que recorrió todo el país, volviendo a Madrid en este caso al Teatro Coliseum.

MAMMA MIA! cuenta la historia de Sophie, una veinteañera que el día antes de su boda decide conocer la verdadera identidad de su padre entre 3 ex-novios de Donna, su madre. La historia se nutre de las canciones más famosas del grupo ABBA.

MAMMA MIA! está basado en las canciones del popular grupo sueco ABBA, que permaneció activo desde 1972 hasta 1982, conviertiéndose en una de las bandas más populares a nivel internacional de todos los tiempos. Judy Craymer tuvo la idea de realizar un musical a partir de las canciones de ABBA cuando conoció a Björn Ulvaeus y Benny Andersson, mientras estaban trabajando junto a Tim Rice en CHESS.

Fue la canción "The Winner Takes It All" la que le sugirió la idea del gran potencial teatral que tenían las canciones del grupo. Los miembros de ABBA no estaban demasiado entusiasmados con la idea, pero finalmente Craymer les convenció cuando les mostró el libreto que había encargado a Catherine Johnson. La colaboración de estas dos mujeres, junto a Phyllida Lloyd, directora del musical, se convirtió rápidamente en un gran éxito.

La versión cinematográfica de MAMMA MIA!, protagonizada por Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Christine Baranski y Julie Walters se empezó a rodar en junio de 2007 y se estrenó en los cines en verano de 2008, y tuvo una secuela estrenada en 2018.





