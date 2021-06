UN DÍA COMO HOY: BILLY ELLIOT ganaba 10 Premios Tony

Un día como hoy, en 2008, BILLY ELLIOT: THE MUSICAL ganaba 10 de los 13 Premios Tony a los que fue nominado, mientras que NEXT TO NORMAL, su mayor competidora con once nominaciones, conseguía 3.

En la gala, Elton John, autor de la música de BILLY ELLIOT, interpretó un Medley entre Electricity, la canción del musical acerca de qué se siente cuando uno danza, y Angry dance, junto a dos de los actores que se rotaron en el papel protagonista, David Álvarez y Trent Kowalik. Éstos fueron galardonados con Kiril Kulish al Premio al Mejor Actor en un Musical, y por ello hicieron historia, porque fue la primera vez que tres actores compartían un galardón.

En cambio, NEXT TO NORMAL representó You don't know y I am the one, dos canciones en diálogo y que nos hablan de qué se siente cuando uno sufre un trastorno, así como de las relaciones amorosas en estas circunstancias y del apoyo familiar incondicional. Alice Ripley recibió por esta actuación el Tony a la Mejor Actriz en un Musical.

Los dos musicales se convirtieron en espectáculos de éxito en España. Por ejemplo, BILLY ELLIOT: EL MUSICAL se estrenó en Madrid en 2017, estuvo en cartel durante tres años, y ganó 12 Premios del Público Broadwayworld Spain, mientras que CASI NORMALES se estrenó en Las Palmas de Gran Canaria, se representó durante dos años, y consiguió 9 nominaciones a los Premios del Teatro Musical 2018. Estad atent@s, porque muy pronto os daremos noticias en exclusiva sobre BILLY ELLIOT: EL MUSICAL.

BILLY ELLIOT: THE MUSICAL es un espectáculo basado en la película homónima del año 2000, con música de Elton John y letras y libreto de Lee Hall.

NEXT TO NORMAL es una obra con letras y libreto de Brian Yorkey, y música de Tom Kitt.