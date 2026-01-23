TV: Roko y Ferran Fabá nos hablan de la llegada de GODSPELL a Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El musical GODSPELL inicia sus funciones esta semana en el Teatro Pavón de Madrid. Tras su paso por el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y una gira por diversas ciudades españolas, la producción llega a la capital bajo la dirección de Antonio Banderas.

Con motivo del pase gráfico celebrado el pasado 20 de enero, BroadwayWorld Spain ha charlado con Roko y Ferran Fabá, quienes encabezan esta "tribu" urbana y espiritual. En la entrevista en vídeo que podéis ver a continuación, los actores analizan cómo ha sido el aterrizaje del proyecto en una cartelera madrileña tan competitiva y cuál es el hueco emocional que GODSPELL viene a llenar.

Uno de los puntos clave de nuestra conversación gira en torno a la evolución del montaje. Roko, veterana en la producción, nos detalla cómo ha cambiado la energía de la obra al pasar de la dirección original de Emilio Aragón en 2023 a la batuta de Antonio Banderas en esta reposición. La actriz nos confiesa qué correcciones les ha dado el malagueño para que el elenco vea la obra "con otros ojos" en esta nueva etapa.

Por su parte, Ferran Fabá se enfrenta al desafío de encarnar a Jesús, incorporándose a una compañía que ya tenía una química muy consolidada. El actor nos cuenta cómo ha sido su proceso para encontrar su sitio en esta familia escénica y liderar una maquinaria que ya venía rodando desde hace tiempo.

GODSPELL podrá verse en el Gran Teatro Pavón de Madrid durante 8 semanas, del 21 de enero al 1 de marzo. No te pierdas a continuación la entrevista completa en vídeo, un contenido exclusivo de BroadwayWorld Spain para descubrir todos los detalles de este aclamado clásico del Off-Broadway que celebra la vida y la comunidad.

