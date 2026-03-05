TV: Ricky Merino corona a su musical favorito en nuestro Torneo de Musicales

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La búsqueda del musical definitivo continúa en BroadwayWorld Spain. Tras poner a prueba a otros grandes rostros de nuestra cartelera, en esta ocasión nuestro Torneo de Musicales recibe a Ricky Merino, protagonista de la divertidísima comedia ATRAPADAS EN LA OFI.

La dinámica de este formato es implacable: enfrentar dos títulos icónicos y que el elegido por nuestro invitado pase a la siguiente ronda hasta que solo quede un vencedor. Por supuesto, para que la decisión fuera totalmente imparcial y hacerle sufrir un poco más, le aplicamos nuestra estricta regla de oro: la opción de barrer para casa y votar por ATRAPADAS EN LA OFI estaba completamente prohibida desde el minuto uno.

A lo largo del vídeo, Ricky ha tenido que sudar la gota gorda para descartar auténticas joyas de Broadway y la Gran Vía. Durante las primeras rondas, parecía que la magia de WICKED iba a ser invencible, arrasando sin piedad y sin dudarlo con titanes de la talla de EL REY LEÓN o GREASE. Sin embargo, la entrada en juego de un título muy especial lo cambió absolutamente todo para el actor, poniendo en jaque a otras gigantescas obras maestras como LOS MISERABLES, MOULIN ROUGE! o EL FANTASMA DE LA ÓPERA.

¿Qué obra habrá logrado robarle el corazón y llevarse la corona de su favorita indiscutible? Para descubrirlo, tendrás que ver el duelo completo.

Dale al play al vídeo para conocer al ganador absoluto de Ricky Merino:

Y tú, ¿qué opinas de su decisión final? ¿Habrías salvado a otro título durante las temidas eliminatorias? ¡Déjanos tu propio ganador en los comentarios de nuestras redes sociales!

