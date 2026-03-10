ESPECIAL: De Sabrina Carpenter a Chanel: El idilio eterno entre el pop y los musicales

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Hace exactamente seis años, el 10 de marzo de 2020, una jovencísima Sabrina Carpenter se ponía la camiseta rosa para debutar en Broadway como Cady Heron en MEAN GIRLS. Lo que prometía ser una consagración teatral duró apenas 48 horas: el 12 de marzo, la pandemia apagó las luces de Nueva York. Hoy, Carpenter es una de las mayores estrellas del pop mundial. Pero su paso por Broadway no fue una anécdota, sino la confirmación de una tradición: la estrecha relación que siempre ha existido entre la industria musical pop y los escenarios teatrales.

La cultura pop siempre ha tenido muy presente al teatro musical; de hecho, siempre se han retroalimentado. Sin embargo, lo que estamos viviendo en las últimas décadas es una simbiosis total en la que el teatro funciona como la disciplina definitiva para las nuevas superestrellas.

Tenemos casos emblemáticos como el de Ariana Grande, que forjó su técnica en el musical 13 antes de llenar estadios. Ariana nunca ha ocultado su devoción absoluta por los musicales, reconociendo que son una de sus fuentes de inspiración. Su idilio con WICKED, musical del que siempre fue una fan confesa, culminó de forma mágica: tras pasarse, literalmente, toda la vida manifestando el papel de Glinda, logró protagonizar su exitosa adaptación cinematográfica. Y su compromiso con el teatro no acaba en la pantalla, ya que actualmente se prepara para dar el gran salto al West End londinense en 2027 con el revival de SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE.

Junto a ella, vemos el fenómeno inverso de Reneé Rapp, que saltó a la fama internacional precisamente interpretando a Regina George. Este "crossover" tiene también pioneras indiscutibles en otros géneros. Imposible olvidar a Brandy como Roxie Hart en CHICAGO, o cuando Jordin Sparks deslumbró en WAITRESS. Mención especial merece Keke Palmer, quien hizo historia al convertirse en la primera CENICIENTA negra de Broadway, demostrando que las estrellas pop pueden liderar cambios históricos sobre las tablas.

El fenómeno no es exclusivamente femenino. Los ídolos masculinos del pop también encuentran en Broadway un lugar donde validar su talento. Nick Jonas es un ejemplo de manual: empezó como niño de musicales en LOS MISERABLES, alcanzó la fama global con los Jonas Brothers y volvió a Broadway en 2012 con HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING. Otro caso arrollador es el de Ricky Martin. Toda una superestrella y un ídolo de masas internacional que no dudó en someterse a la estricta disciplina teatral neoyorquina para interpretar al icónico Che en el revival de EVITA (2012) o, años antes, meterse en la piel de Marius en LOS MISERABLES (1996), demostrando su versatilidad sobre el escenario.

En nuestro país, el mercado ha vivido su propia revolución pop-teatral. Si nos fijamos en el pop español de este siglo XXI, un ejemplo muy representativo fue vere ver a Edurne meterse en la piel de Sandy para GREASE, demostrando el poder de convocatoria de una estrella salida de la televisión.

En el apartado masculino, el caso más espectacular es sin duda el de Carlos Rivera, quien conquistó al público español interpretando a Simba en EL REY LEÓN en el Teatro Lope de Vega.

Pero si hablamos de canteras recientes, no podemos obviar el fenómeno de LA LLAMADA. El Campamento La Brújula ha sido el hogar formativo de voces como Angy Fernández, Nerea Rodríguez, Lucía Gil o Marta Sango, quienes han sabido compaginar sus carreras discográficas con la exigencia de las funciones semanales.

Y no podemos hablar de pop y teatro en España sin mencionar a quienes nacieron en el rigor de los ensambles antes de reventar las listas de éxitos. El ejemplo más claro y reciente es Chanel Terrero. Antes de hacer historia en Eurovisión, Chanel se curtió durante años en musicales como EL REY LEÓN, MAMMA MIA! o FLASHDANCE. Esa perfección coreográfica venía de años de estricto entrenamiento teatral. En esa misma línea brilla Nia Correia, quien perfeccionó su imponente voz trabajando en el elenco de EL REY LEÓN antes de ganar Operación Triunfo y lanzar su carrera.

Lo que celebramos hoy, recordando aquellas 48 horas de Sabrina Carpenter en Broadway, es el inmenso respeto y amor que las estrellas del pop guardan por los musicales. Ambos mundos siempre han ido de la mano, pero hoy, en plena era de la fama efímera y los récords de streaming reventando la industria, resulta fascinante ver cómo los grandes cantantes pop siguen eligiendo volver a la estricta disciplina del teatro musical. Buscan el rigor del directo, la exigencia vocal y la magia del espectáculo, demostrando que las tablas siguen siendo la escuela definitiva y el mayor templo del talento.

