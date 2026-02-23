TV: Pablo Puyol y Julia Möller de HOUDINI se enfrentan al 'Torneo de Musicales'

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La "Liga de opiniones" de Broadway World Spain continúa su curso para encontrar el musical definitivo. En esta ocasión, nuestro Torneo de Musicales ha recibido a dos figuras clave de nuestra cartelera: Pablo Puyol y Julia Möller, el dúo protagonista del exitoso HOUDINI.

La dinámica del formato es implacable: enfrentar dos títulos icónicos y que el ganador pase a la siguiente ronda hasta que solo quede uno. Por supuesto, les aplicamos nuestra estricta regla de oro: la opción de votar por HOUDINI quedaba eliminada desde el segundo uno para obligarles a mojarse de verdad. Lo que no esperábamos era que la sinceridad de ambos nos fuera a regalar un cara a cara tan divertido y lleno de confesiones inesperadas.

Mientras Julia demostró tener el corazón dividido entre grandes clásicos y fenómenos más recientes, Pablo no dudó en mostrarse inquebrantable en su devoción absoluta por un gran clásico, arrasando con cualquier rival que se le pusiera por delante.

Pero el gran "salseo" teatral llegó con los descartes. Puyol no tuvo filtros a la hora de admitir, entre risas, que no es nada fan de EL REY LEÓN, que clásicos como WEST SIDE STORY tampoco son lo suyo, e incluso confesó que fue incapaz de reírse viendo la aclamada THE BOOK OF MORMON. Por su parte, Julia Möller salió en defensa de la comedia mormona, coronándola como su favorita indiscutible por ser un soplo de aire fresco y romper con todo lo establecido.

¿Quieres ver cómo ha sido este tenso (y divertidísimo) duelo de opiniones? Dale al play al vídeo para descubrirlo:

