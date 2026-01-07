TV: No te pierdas el adelanto de COMPANY con Fer Dente en Buenos Aires

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

A solo 24 horas de que se levante el telón en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, la producción de COMPANY ha lanzado su último adelanto en video para elevar la expectación de lo que será el primer gran estreno del año en Argentina. La icónica obra de Stephen Sondheim desembarca en la emblemática Avenida Corrientes con una propuesta renovada de la mano de Fer Dente.

En este nuevo video promocional se puede apreciar el tono contemporáneo y sofisticado de la obra, que gira en torno a Bobby y sus conflictos con el compromiso al cumplir los 35 años. La producción, a cargo de Club Media, promete una experiencia única con orquesta en vivo y una puesta visual moderna y elegante.

El reconocido actor Fer Dente, figura central del teatro musical argentino, asume en esta producción un desafío al desempeñar por primera vez un su carrera el doble rol de Director General y protagonista, encarnando al carismático Bobby.

El reparto cuenta con nombres de peso internacional, destacando a Felipe Forastiere en el papel de Paul, actor conocido en España tras su paso en diferentes producciones de nuestro país. Asimismo, la aclamada Alejandra Radano se une al proyecto para interpretar a Joanne. El elenco principal se completa con un despliegue de talento excepcional: Vanesa Butera, Diego Jaraz, Laura Silva, Hernán Küttel, Andrea Mango, Sebastian Holz, Sacha Bercovich, Denise Cotton, Martina Loyato, Mariel Percossi y Paz Gutierrez.

Para este nuevo montaje, la producción ha optado por utilizar la adaptación al castellano firmada por Ignacio García May y Roser Batalla. Se trata de la misma versión que, protagonizada y dirigida por Antonio Banderas, alcanzó un gran éxito en España recientemente.

Considerado un hito desde su debut en Broadway en 1970, COMPANY sigue siendo una pieza revolucionaria por su estructura no lineal y su aguda disección de los vínculos afectivos. Tras haber triunfado en los escenarios más prestigiosos del mundo y acumular numerosos premios internacionales; la obra se estrena mañana, 8 de enero de 2026, en una temporada exclusiva de solo 8 semanas, consolidándose como una cita obligada del verano argentino.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.