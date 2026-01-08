TV: LA EDAD DE PLATA inicia sus ensayos en el Teatro de la Zarzuela

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro de la Zarzuela ha comenzado los ensayos de LA EDAD DE PLATA, una de las apuestas más innovadoras de su actual temporada. El espectáculo propone una dramaturgia nueva diseñada para ensalzar la explosión de libertad y creatividad del arte español de los años 20 y 30 del siglo pasado. Esta ambiciosa producción, que vio la luz originalmente en 2023 gracias a la colaboración entre la Ópera de Oviedo y el Teatro Cervantes de Málaga, llegará a Madrid el próximo 24 de enero.

La propuesta es una dramaturgia innovadora de Paco López, quien también firma la dirección de escena, escenografía e iluminación. Bajo la dirección musical de Álvaro Albiach, la producción engarza dos obras maestras fundamentales pero de naturalezas muy distintas: la ópera GOYESCAS de Enrique Granados y EL RETABLO DE MAESE PEDRO de Manuel De Falla. Esta unión crea una nueva simbología que busca acercar estas piezas clave del siglo XX al público contemporáneo a través de una puesta en escena espectacular. Una puesta en escena que incluye el vestuario de Jesús Ruiz, la coreografía de la galardonada Olga Pericet y audiovisuales de José Carlos Nievas.

Tal como explica Albiach, el interés de esta obra reside en el contraste: mientras GOYESCAS representa la gran tradición lírica, la obra de Falla aporta un formato más íntimo, originalmente pensado para teatro de marionetas. "Hemos ido un poquito más allá", afirma el director, destacando el trabajo de un elenco excepcional y un cuerpo de baile que prometen emocionar al espectador.

Para dar vida a este programa doble, el teatro contará con un doble reparto de primer nivel. En la ópera GOYESCAS, el papel de Rosario será interpretado por Raquel Lojendio y Mónica Conesa, mientras que el rol de Fernando recaerá en Alejandro Roy y Enrique Ferrer. Completan este elenco César San Martín como Paquito y Mónica Redondo en el papel de Pepa. Por su parte, la pieza inspirada en el universo cervantino, EL RETABLO DE MAESE PEDRO, estará protagonizada por Gerardo Bullón como Don Quijote, Pablo García-López como Maese Pedro y Lidia Vinyes-Curtis como Trujamán.

Con este estreno, el Teatro de la Zarzuela refuerza su apuesta por la innovación, reinterpretando el patrimonio musical español bajo una mirada fresca y vanguardista.

