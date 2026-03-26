TV: JUGAR CON FUEGO salta al césped: el Teatro de la Zarzuela sorprende con un tráiler futbolístico

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El Teatro de la Zarzuela ha revolucionado las redes sociales con el lanzamiento del tráiler oficial de JUGAR CON FUEGO, una pieza audiovisual que ya circula con fuerza en las redes sociales. Este avance ha causado un gran impacto por su estética rompedora y contemporánea, que traslada la trama de este clásico a un escenario totalmente inesperado: un estadio de fútbol. Las imágenes muestran un despliegue visual vibrante donde las bufandas, las camisetas deportivas y hasta una mascota de tigre conviven con la partitura de Barbieri, situando la acción en un entorno que evoca la pasión de las gradas del Manzanares y conecta directamente con la cultura popular actual.

Esta nueva producción de la obra maestra de Francisco Asenjo Barbieri y Ventura de la Vega cuenta con la dirección de escena de Marina Bollaín, quien propone una relectura audaz de la denominada "primera zarzuela grande". El tráiler permite apreciar cómo la elegancia de las voces líricas se fusiona con una puesta en escena dinámica y llena de colorido, rompiendo con las convenciones de las ambientaciones de época tradicionales. El trabajo que se venía anunciando desde principios de mes durante los ensayos ha cristalizado en una propuesta que busca atraer a nuevos públicos, demostrando que los enredos de poder y deseo de JUGAR CON FUEGO son perfectamente vigentes en el siglo XXI.

En el apartado artístico, el vídeo destaca la participación de figuras de primer nivel como Ruth Iniesta y Berna Perles, quienes encabezan un reparto doble encargado de dar vida a la Duquesa de Medina. Bajo la dirección musical de Álvaro Albiach y Lara Diloy, el avance deja constancia del altísimo nivel de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y el Coro del Teatro de la Zarzuela. Según confirma el propio tráiler, las funciones se extenderán desde ayer, 25 de marzo, hasta el próximo 12 de abril, convirtiéndose en el evento imprescindible de la cartelera madrileña para esta primavera.

Al ver fragmentos de la coreografía y la escenografía en el entorno de un estadio, queda claro que esta versión de JUGAR CON FUEGO no es solo una reposición, sino una experiencia que celebra la identidad de Madrid desde una perspectiva fresca y valiente. Con el estreno ya en marcha, este vídeo promocional sigue sumando visualizaciones y despertando la curiosidad de quienes quieren descubrir cómo se juega, y se gana, en este particular "partido" entre la tradición y la modernidad.

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