PHOTOS: EL ALMA AL AIRE se presenta oficialmente en Madrid con Amanda Digón y Pepe Nufrio

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Madrid se ha vestido de gala este mediodía para dar la bienvenida oficial a EL ALMA AL AIRE, el proyecto más ambicioso de Stage Entertainment España. La presentación ha servido para desvelar no solo los rostros de sus protagonistas, sino la magnitud de una producción que marca un antes y un después en la industria del teatro musical en nuestro país al ser una creación 100% original.

El acto ha contado con la participación de la cúpula directiva de la productora, con Tali Pelman (Directora General Creativa del Grupo Stage Entertainment) y Yolanda Pérez Abejón (Directora General de Stage Entertainment España), quienes han destacado la importancia estratégica de este musical. Ambas han destacado la importancia de este hito, que consolida a Madrid como referente mundial del género, especialmente con la vista puesta en la inauguración del STAGE GRAN TEATRO MUSICAL prevista para 2027.

El equipo creativo ha estado representado por el prestigioso director británico Jonathan Kent. Junto a él, el dramaturgo Álvaro Tato ha profundizado en el proceso de creación del libreto, un "puzle emocional" que hila los grandes éxitos del artista en una narrativa con alma propia. También ha estado presente Silvia Montesinos, directora residente, quien trabajará mano a mano con el elenco para asegurar que el "duende" original se mantenga vivo en cada función.



El musical El alma al aire da a conocer a su compañía artística con un reparto encabezado por Pepe Nufrio como Ale, Amanda Digón en el papel de Ella, Natán Segado como Bruno y Lydia Fairén como Sandy. Junto a ellos, Antonio MM interpreta al Pescador, Inma "La Carbonera" da vida a Levante y Miriam Madrid encarna a Alma, completando el elenco principal Inés León como Soledad y Hugo Ruiz como Jamie. La producción cuenta además con La Pili Esteban como standby para los roles de Levante y Soledad. El ensemble está formado por Chemari Bello (Alcalde), Carmen Calle y Laureano Ramírez (Viento), Salomé Humeau (Tormenta) y Mario Hornero como asistente de Dance Captain, junto a Celia Domene, Eduardo Tovar, Gallo Ryan, María Córdoba y Orestes Ots. Completan la compañía los swings Urko Fernández -quien también ejerce como Dance Captain-, Aurora Frías, Fran León, Paula Díaz y Pedro Martell.

Este reparto de excelencia será el encargado de defender una propuesta que busca reconectar al público con sus raíces a través del cancionero más icónico del pop español. La prensa ha podido disfrutar en primicia de cuatro números musicales que han servido para demostrar la espectacularidad de los nuevos arreglos, interpretando con una energía arrolladora de No es lo mismo. También se ha podido ver la vertiente más interpretativa de la producción con Quisiera ser, y la presentación con una emotiva versión de Amiga mía.

Tras la presentación, el equipo de BroadwayWorld Spain ha tenido la oportunidad de charlar a solas con los protagonistas y el equipo creativo. Muy pronto podréis ver las entrevistas completas en nuestra web y canales de YouTube, donde nos cuentan cómo han vivido este proceso, sus canciones favoritas de Alejandro Sanz y los secretos que nos depara esta superproducción. ¡Atentos a nuestras redes sociales para no perderos nada de este estreno histórico que llegará oficialmente el próximo 1 de octubre! Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web oficial de Stage Entertainment.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.