Un mundo ideal que no se apaga: ALADDIN celebra 12 años de magia ininterrumpida en Broadway

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Corría el mes de marzo de 2014 cuando la alfombra mágica aterrizaba por primera vez en el histórico New Amsterdam Theatre de Nueva York. Hoy, situados ya en la primavera de 2026, ALADDIN alcanza una cifra reservada solo para los grandes clásicos: 12 años de funciones. Lo que comenzó como el ambicioso reto de trasladar una de las joyas de la animación más queridas de Disney a las tablas, se ha transformado en un fenómeno global que sigue colgando el cartel de "no hay entradas" noche tras noche.

Bajo la dirección y coreografía del visionario Casey Nicholaw, el musical logró lo impensable: expandir el universo de Agrabah respetando la esencia de la película de 1992. La producción no solo recuperó canciones descartadas del filme original, como la emotiva "Proud of Your Boy", sino que elevó el concepto de espectáculo con números de una escala asombrosa. El despliegue de más de 300 trajes artesanales y una escenografía de 80 toneladas sigue siendo, a día de hoy, uno de los mayores hitos técnicos de la historia de Broadway.

Para los lectores de BroadwayWorld Spain, este aniversario tiene un matiz de nostalgia y orgullo muy reciente. La magia de la lámpara no se limitó a cruzar el Atlántico de forma figurada, sino que se materializó en una de las producciones más ambiciosas vistas en nuestro país. Tras su estreno en marzo de 2023 de la mano de Stage Entertainment, el musical conquistó el Teatro Coliseum de Madrid durante tres temporadas consecutivas que ya forman parte de la historia del teatro musical en España.

El paso de ALADDIN por la capital española, que concluyó su andadura en 2025, dejó un legado de más de 900 funciones y cerca de un millón de espectadores que se rindieron ante el carisma de un elenco inolvidable. Nombres como Roc Bernadí, Jana Gómez y el imponente David Comrie como el Genio, lograron que la versión en castellano no solo fuera un reflejo de la original, sino una entidad propia con alma y duende. Su éxito se vio refrendado por la crítica y el público, arrasando en los galardones del sector y demostrando que la Gran Vía es, por derecho propio, una de las grandes capitales mundiales del género.

Alcanzar la docena de años en la exigente cartelera neoyorquina es una prueba de fuego que solo superan los espectáculos con un corazón de diamante. La partitura eterna del maestro Alan Menken, enriquecida con las letras de Howard Ashman, Tim Rice y Chad Beguelin, sigue resonando con la misma fuerza que el primer día. Es esa mezcla de nostalgia noventera, humor contemporáneo y un despliegue visual que parece pura alquimia lo que permite que el show siga sintiéndose fresco y necesario en 2026.

Celebramos este aniversario felicitando a todos los artistas y técnicos que, tanto en Broadway como en su paso por Madrid, han trabajado para recordarnos que el valor real de una persona siempre reside en su interior. Por muchas más décadas de vuelos mágicos, deseos concedidos y ovaciones cerradas al ritmo de "Un Amigo Tan Genial".

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