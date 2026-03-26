Retro Rock TV: Un viaje musical a las series de los 80 y 90 en el Teatro Bellas Artes

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El Teatro Bellas Artes de Madrid se prepara para recibir RETRO ROCK TV, un nuevo espectáculo musical que rinde homenaje a las bandas sonoras de las series de televisión más emblemáticas de finales del siglo XX. Concebido como un concierto en directo, el show busca rescatar aquellas cabeceras y melodías que marcaron a toda una generación, llevándolas al escenario con una banda de rock potente y una puesta en escena llena de energía.

La experiencia se presenta como una auténtica "máquina del tiempo" que transporta al espectador a sus mejores momentos frente al televisor. A través de una banda en vivo, el espectáculo reinterpreta los temas principales de ficciones que son ya parte de la cultura popular, logrando una mezcla perfecta entre la nostalgia de los clásicos y la fuerza del sonido directo.

Durante la función, el público podrá disfrutar de los himnos de series y dibujos como EL COCHE FANTÁSTICO, DRAGON BALL, FRIENDS, DAVID, EL GNOMO, POWER RANGERS u OLIVER Y BENJI. El repertorio está diseñado para apelar directamente a la memoria emocional, convirtiendo el concierto en una celebración de la música que definió el ocio de los años 80 y 90.

Esta única función tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril a las 12:30 horas en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del teatro para todos aquellos que quieran "sintonizar" de nuevo con sus recuerdos de infancia.

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