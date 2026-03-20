TV: Hablamos con Natalia Millán en su presentación oficial como Morticia en LA FAMILIA ADDAMS

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BroadwayWorld Spain ha entrevistado a Natalia Millán con motivo del evento celebrado en el Teatro Calderón de Madrid para presentarla oficialmente como la gran protagonista de LA FAMILIA ADDAMS. Tras desvelarse el secreto mejor guardado de la próxima temporada, la conversación, en la que nos atendió ya completamente caracterizada como Morticia, ofrece una mirada cercana al trabajo artístico y humano detrás de esta esperada nueva producción del musical, que se estrenará el próximo mes de septiembre.

Durante la entrevista, la intérprete comparte cómo afronta la construcción de su personaje partiendo desde cero y el reto de dar vida a una figura tan emblemática en el imaginario colectivo. Millán destaca la inmensa ilusión que le hace interpretar a una mujer que define como "divertida, elegante, sofisticada, irónica y sexy", así como la responsabilidad de conectar con una impresionante partitura que confiesa tenerla "absolutamente enamorada".

Por su parte, la actriz también profundiza en el inmenso talento que existe actualmente en la cantera de artistas de teatro musical en España y valora el enfoque de esta nueva adaptación. Subraya su fe absoluta en la visión del director Federico Bellone, asegurando que el montaje estará lleno de los "elementos mágicos" que exige el fantástico universo de los Addams.

LA FAMILIA ADDAMS abrirá las puertas de su espeluznante mansión en el Teatro Calderón a partir del próximo mes de septiembre. Hasta entonces, y para ir abriendo el apetito, te dejamos con nuestra entrevista completa en vídeo. ¡No te pierdas este contenido exclusivo de BroadwayWorld Spain y descubre todos los secretos de la comedia musical más macabra de la temporada!

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