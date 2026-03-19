LOS CHICOS DEL CORO regresa hoy al Teatro La Latina para una temporada limitada

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Hoy es un gran día para los amantes del teatro musical en Madrid: LOS CHICOS DEL CORO vuelve a levantar el telón en el emblemático Teatro La Latina. A partir de este jueves, 19 de marzo, el aclamado espectáculo se reencuentra con el público madrileño en una temporada que será estrictamente limitada a 10 únicas semanas.

Esta nueva etapa en la capital llega respaldada por una excelente acogida reciente en Valencia, donde el musical brilló durante las pasadas Navidades —del 18 de diciembre al 11 de enero. Ahora, la obra regresa al escenario que la vio consolidarse como una de las propuestas más queridas y aplaudidas de los últimos años.

Basada en la célebre película francesa, la obra nos traslada a la Francia de 1949. Allí conocemos la historia de Clément Mathieu, un profesor de música que llega a un estricto internado para menores con problemas. A través de la creación de un coro, Mathieu logra transformar la vida de los alumnos, demostrando el poder de la educación, la esperanza y la capacidad curativa y transformadora del arte.

Para dar vida a este inolvidable relato, el espectáculo cuenta con un reparto excepcional que combina el talento de intérpretes adultos con un coro en directo formado por más de veinte niños y niñas de entre 7 y 17 años.

Detrás de esta cuidada producción de AMR Produce se encuentra un equipo de primer nivel. La dirección escénica corre a cargo de Juan Luis Iborra, con adaptación teatral de Pedro Víllora y producción ejecutiva de Rafa Coto. El apartado musical, fundamental en esta pieza, está dirigido por Rodrigo Álvarez.

El diseño visual y sonoro también brilla con luz propia gracias a la iluminación de Juanjo Llorens, el diseño de sonido de Javier G. Isequilla y la escenografía y atrezzo de David Pizarro. Todo este trabajo conjunto ha llevado a LOS CHICOS DEL CORO a conquistar tanto a la crítica como al público, acumulando galardones tan prestigiosos como varios Premios BroadwayWorld, Premios Teatro Musical y el Premio Talía a Mejor Iluminación.

El telón ya está arriba. Quienes no quieran perderse esta joya del teatro musical español tienen exactamente 10 semanas para dejarse emocionar por las voces de LOS CHICOS DEL CORO.

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