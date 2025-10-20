 tracker
TV: Borja Rueda estrena el vídeo de “Don’t rain on my parade, a visual performance”

El coreógrafo y director creativo presenta una reinterpretación visual de la icónica canción de Funny Girl, protagonizada por Paula Díaz.

By: Oct. 20, 2025
TV: Borja Rueda estrena el vídeo de “Don’t rain on my parade, a visual performance” Image
El coreógrafo y director creativo Borja Rueda ha estrenado el vídeo de su nuevo proyecto, “Don’t rain on my parade, a visual performance”, una propuesta audiovisual inspirada en la emblemática canción del musical Funny Girl. La pieza está protagonizada por la actriz y cantante Paula Díaz, quien aporta su voz y presencia escénica a una interpretación que combina energía teatral, lenguaje visual contemporáneo y una cuidada coreografía.

En palabras del propio Rueda: “Funny Girl está muy cerca de mi corazón, y jugar con la energía de Miss Brice en este proyecto ha sido un viaje increíble para mí. Gracias al más increíble equipo de personas posible que se han unido a mí sin dudarlo”. El creador celebra así el trabajo colectivo detrás de esta producción, que refleja su particular visión artística y su vínculo con el imaginario musical clásico desde una mirada actual.

Con una trayectoria consolidada, Borja Rueda ha sido el responsable creativo y coreógrafo de artistas como Ana Mena y de la candidatura de Austria en Eurovisión 2025, que resultó ganadora del certamen. En el ámbito del teatro musical, su firma coreográfica ha estado presente en producciones como Gypsy o Company, ambas dirigidas por Antonio Banderas en el Teatro del Soho Caixabank.

El vídeo, disponible en redes sociales, destaca por su estética minimalista y por la potencia visual de su puesta en escena. Un micrófono de diadema, una luz cenital y un espacio negro sirven como lienzo para explorar la esencia de Funny Girl desde una mirada nueva y contemporánea. El proyecto cuenta además con un elenco de bailarines que han trabajado junto a artistas como Shakira, Lola Índigo o Ana Mena, reforzando el carácter internacional y la ambición creativa de esta propuesta.

