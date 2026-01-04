THE BOOK OF MORMON supera las 800 funciones en Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

THE BOOK OF MORMON ha alcanzado un nuevo hito en Madrid al superar las 800 funciones, reafirmando su posición como uno de los grandes éxitos del teatro musical en España. El espectáculo, producido por ATG Entertainment, continúa su tercera temporada en el Teatro Rialto, tras su exitoso paso por el Teatro Calderón.

Desde su estreno en la capital, el musical ha conquistado al público con una combinación de sátira, humor irreverente y una producción de gran formato. Este nuevo logro llega después de haber superado ya el medio millón de espectadores, consolidando una trayectoria excepcional dentro del panorama teatral madrileño.

La versión española del musical está dirigida por David Serrano y ha sido reconocida con 17 premios nacionales, incluyendo los galardones a Mejor Musical en los Premios Talía, BroadwayWorld Spain y los Premios de Teatro Musical de 2024, un triplete inédito en un mismo año.

Creado por Trey Parker y Matt Stone, junto con Robert López, THE BOOK OF MORMON cuenta con un elenco encabezado por Alexandre Ars (Elder Price), Alejandro Mesa (Elder Cunningham) y Aisha Fay (Nabulungi), acompañados por una compañía de 25 intérpretes y música interpretada en directo. El musical continúa actualmente en cartel en el Teatro Rialto, celebrando así más de 800 funciones en Madrid.

