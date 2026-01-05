SONG SUNG BLUE – CANCIÓN PARA DOS llega este viernes a los cines españoles

La nueva película musical protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, basada en una historia real y dirigida por Craig Brewer, celebra el poder de la música.
Este viernes 9 de enero llega a los cines españoles SONG SUNG BLUE – CANCIÓN PARA DOS, la nueva película dirigida por Craig Brewer (Footloose, Hustle & Flow). Protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, la cinta está basada en una historia real y se adentra en el poder transformador de la música, los sueños tardíos y las segundas oportunidades.
La película sigue a dos músicos de escasa fortuna que deciden unir fuerzas para formar una banda tributo a Neil Diamond, embarcándose en una aventura artística y personal que cambiará sus vidas. A través de este proyecto, ambos personajes descubren que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor, reconectar con la pasión creativa y redefinir el éxito desde un lugar más humano y auténtico.
SONG SUNG BLUE – CANCIÓN PARA DOS marca el regreso de Hugh Jackman al cine musical desde The Greatest Showman (2018). El actor, ganador del Tony Award, comparte protagonismo con Kate Hudson, cuya interpretación le ha valido una nominación al Globo de Oro en la categoría de mejor actriz en una película musical o comedia. El reparto se completa con nombres como Michael Imperioli, Jim Belushi, Fisher Stevens, Ella Anderson, King Princess y Mustafa Shakir, entre otros.
La película ha sido presentada recientemente en un evento especial con la presencia de gran parte del reparto y el equipo creativo, incluyendo una actuación musical en directo de Hugh Jackman, Kate Hudson y uno de los protagonistas reales de la historia. SONG SUNG BLUE – CANCIÓN PARA DOS se estrena en cines españoles este viernes, ofreciendo una propuesta cinematográfica especialmente atractiva para los amantes del cine musical y las historias inspiradoras basadas en hechos reales.
Photo Credit: Marion Curtis (StarPix) for Focus Features
