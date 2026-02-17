SPIN OZ: El regreso al camino de baldosas amarillas que redefine el paso a la madurez

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro Sanpol de Madrid se prepara para recibir una propuesta que promete redescubrir uno de los grandes mitos de la literatura fantástica con el estreno de SPIN OZ. Esta coproducción de Coart+e y Compañía Nuro, bajo la dirección de Rosa Fernández Cruz, nos invita a regresar al universo de baldosas amarillas desde una perspectiva contemporánea y necesaria. Las funciones para el público general tendrán lugar los días 14 y 21 de marzo a las 12:00h, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de una historia que profundiza en lo que ocurre cuando la magia de la infancia se encuentra con las complejidades de la madurez.

En esta nueva versión, Dorothy ha dejado atrás la niñez para convertirse en una adolescente en la granja de Kansas junto a sus tíos Emma y Henry. Cansada de ser tratada como una niña pequeña, su vida da un vuelco cuando un nuevo tornado la transporta de vuelta a Oz por petición expresa del hada Glinda. Sus antiguos compañeros, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León, atraviesan una crisis de infelicidad que solo ella puede resolver, obligándola a emprender un viaje que va mucho más allá de la simple aventura física para convertirse en un proceso de introspección y crecimiento personal.

La obra destaca por una puesta en escena vibrante que combina la dramaturgia de Unay Ferrer con la música original de Dustin Calderón, creando una atmósfera sonora única para este reencuentro. El elenco, encabezado por Laura Rico y el propio Ferrer, da vida a una narrativa que prioriza el valor de la amistad y la importancia de aceptarse a uno mismo tal y como es. Gracias a la videoescena de Emilio Valenzuela y el vestuario de Sabina Atlanta, el espectáculo logra capturar la esencia de un Oz renovado que conecta directamente con las inquietudes de los jóvenes de hoy.

Tras un estreno inicial destinado a campañas escolares en inglés el 13 de marzo, el montaje se abrirá al público madrileño en castellano para demostrar que el verdadero camino hacia la felicidad reside en la autenticidad y el respeto mutuo. Las entradas ya se encuentran a la venta para estas dos únicas funciones programadas en el Teatro Sanpol, un espacio referente en la escena familiar de la capital.

