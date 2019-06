SORTEOS BWW: Gana dos entradas para BOHEMIAN RHAPSODY SING ALONG

El próximo viernes 5 de julio comienza el ciclo de Cine de Verano en el Centro Cultural Conde Duque. Con motivo de esta tradición que vuelve a Madrid, BroadwayWorld Spain te invita a la proyección BOHEMIAN RHAPSODY en versión SING ALONG. Para participar solamente tienes que entrar a nuestra cuenta de Instagram, seguirnos, dar me gusta en el post de BOHEMIAN RHAPSODY SING ALONG y compartir este post en tu cuenta. Entre todos los participantes, sortearemos dos entradas para el ganador. Anunciaremos su nombre en el post de Instagram el próximo 3 de julio. ¡No te lo pierdas!

Entre los próximos 5 de julio y 7 de septiembre, Conde Duque volverá a acoger una programación para todos los públicos. Además de clásicos y estrenos actuales como GREEN BOOK, COLD WAR o TOY STORY 4, el ciclo ofreceráSing-Along los fines de semana, que incluirá el megaéxito del año BOHEMIAN RHAPSODY en su primera proyección en este formato en la capital. También incluirá títulos clásicos como GREASE, DIRTY DANCING o THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW o clásicos modernos como LA LLAMADA. Consulta aquí su programación.

Todas las sesiones serán a las 22:00 horas y las entradas tendrán un precio de 6 euros, a excepción de los espectáculos en vivo, que serán a 9 euros. El miércoles será el día del espectador con entradas a 3 euros. Además, se ofrecen abonos de 10 sesiones y diferentes descuentos, que podrán obtenerse en la taquilla del recinto (abierta desde las 17:30 horas). Más información y entradas en este enlace.

El Cine de Verano contará con una amplia zona de restauración con una decoración y oferta renovadas, que estará abierta todos los días desde las 20:00 horas.

El Cine de Verano de Conde Duque está organizado por segundo año consecutivo porLa Tropa Produce, una empresa de producción de eventos y espectáculos de gran formato con una abultada trayectoria. Entre sus producciones figuran los Premios Feroz, el festival de cine y series Lo Que Viene y varios espectáculos como el 'Sing-Along', que lleva cinco años recorriendo todo el país. Además, dirige el Festival Internacional de Cine de Almería y el Festival de Teatro Clásico de Alcántara.





