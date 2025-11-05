Ricard Reguant publica la Enciclopedia sobre la historia del musical

Get Access To Every Broadway Story



Los amantes del teatro musical están a punto de descubrir su enciclopedia definitiva. Escrito por Ricard Reguant este libro recorrerá toda la historia de este género teatral desde sus inicios hasta la actualidad con una visión completa que recapitulará por primera vez las tres vertientes del musical: el teatro, el cine y la televisión. Sus más de 3.000 páginas la convierten en una obra imprescindible para estudiantes, profesionales y seguidores del musical.

Esta enciclopedia está dividida en cuatro tomos que narran la evolución de este arte desde Offenbach hasta Broadway 2025. En los dos primeros voúmenes: "ORÍGENES" y "EL MUSICAL ANGLOSAJÓN" se recorrerán las raices de los primeros escenarios en Broadway (Nueva York) y West End (Londres), haciendo un repaso de aquellos primeros títulos que hicieron despegar el teatro musical. A través de carteles, fotos y efemérides se reconstruyen aquellos primeros pasos de los musicales.

Mientras, en los dos siguiente tomos "EL MUSICAL EN ESPAÑA I" y "EL MUSICAL EN ESPAÑA II" el viaje se centrará en el teatro musical de nuestro país. En este espacio se dará voz a actores y actrices, creadores, compositores, coreografos y coreógrafas y productoras que han formado parte de la historia de todas las producciones. Además, habrá capitulos dedicados a las zarzuelas y opertas, a los musicales catalanes y a algunos de los premios teatrales nacionales.

Asimismo, con una tapa satinada y capitulos visualmente atractivos, la enciclopedia está diseñada para ser un objeto de colección y recuerdo, convirtiendose así en un documento único en España y en el mundo. En este sentido, el objetivo del autor es convertirlo en una gran obra de referencia del teatro musical en todas sus vertientes.

Por su lado, Ricard Reguant, nacido en Barcelona en 1953, es un personaje clave en la historia del teatro musical en España ya que está está considerado uno de los principales artífices de su nacimiento, por lo que cuenta con el Premio de Honor de BroadwayWorld. Igualmente, ha dirigido más de 60 grandes títulos como WEST SIDE STORY, CHICAGO o SINGING IN THE RAIN entre muchos otros y ha creado diversas producciones de sello propio (LOS TITANES o PARA HACER BIEN EL AMOR HAY QUE VENIR AL SUR").

De esta manera, y junto con su proyección y éxito internacional en Italia o Brasil, Ricard Reguant se ha construido una trayectoria brillante y se ha consolidado como uno de los referentes de este país, convirtiendo el teatro musical en uno de los más importantes exponentes de nuestra cultura.

