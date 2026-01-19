Patricia Clark se incorpora al elenco de CABARET

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Kit Kat Klub madrileño tiene una nueva anfitriona. La producción del musical CABARET, que actualmente se representa en el UMusic Hotel Madrid bajo la gestión de LETSGO, ha confirmado la incorporación de la artista argentina Patricia Clark al elenco principal. A partir de este martes 20 de enero, Clark será la encargada de dar vida a Fraulein Schneider, la pragmática y entrañable dueña de la pensión donde se alojan los protagonistas de esta historia ambientada en el Berlín de los años 20.

Patricia Clark, una destacada cantante de jazz que reside en Madrid desde el año 2002, cuenta con una sólida trayectoria en la escena española. Ha coprotagonizado musicales de gran envergadura como SATURDAY NIGHT FEVER, SONRISAS Y LÁGRIMAS, NINE y anteriores versiones del propio CABARET. En esta ocasión, su personaje será pieza clave en una de las tramas más emotivas de la obra, protagonizando un romance otoñal junto a Herr Schultz en medio del convulso clima político de la época.

Para los seguidores del género, este fichaje supone un emotivo reencuentro. Patricia Clark no es ajena a las llaves de esta pensión berlinesa: fue la actriz titular que encarnó a Fraulein Schneider en la recordada producción de Stage Entertainment entre 2003 y 2008. Clark estrenó el papel en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid bajo la dirección de B.T. McNicholls, manteniéndose en cartel hasta 2006. Posteriormente, llevó el personaje por toda la geografía española en la gira 2006/2007 y culminó esa etapa en el Teatro Nuevo Apolo de Barcelona en la temporada 2007/2008. Ahora, casi dos décadas después de aquel inicio, vuelve a meterse en la piel de Schneider aportando la madurez a un personaje que conoce a la perfección.

Esta puesta en escena, dirigida por Federico Bellone, se distingue por ser una apuesta inmersiva que busca romper los límites tradicionales entre artistas y espectadores. Para lograrlo, el departamento creativo de LETSGO, capitaneado por Felype de Lima —quien también firma el diseño de vestuario—, ha transformado el patio de butacas del hotel eliminando por completo la cuarta pared. Esta intervención escenográfica fusiona el escenario con la sala, permitiendo que el público interactúe con los actores y se sienta parte del Kit Kat Klub desde el momento en que cruza la entrada. La experiencia se completa con una propuesta gastronómica a cargo del chef ejecutivo David Correa y un pre-show que sumerge a los asistentes en la atmósfera de 1929 desde 45 minutos antes de la función.

En cuanto al reparto, Patricia Clark se une a un elenco de figuras consolidadas encabezado por Amanda Digón en el papel de Sally Bowles y Abril Zamora como el Maestro de Ceremonias. Junto a ellos, Pepe Nufrio interpreta al escritor Clifford Bradshaw, mientras que Pepa Lucas, Gonzalo Ramos y Tony River dan vida a Fraulein Kost, Ernst Ludwig y Herr Schultz, respectivamente. El equipo se refuerza con un cuerpo de ensemble, covers y swings que incluye a profesionales como Andrea Buret, Marina Albaiceta, Paula Argüelles, Gerard Mínguez, Álex Fernández, Andrea del Castillo, Christian Velert, Graciela Monterde y Marc Sol.

