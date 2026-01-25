Review: TOOTSIE al TEATRO SISTINA

🎭 NEW! Italy Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Italy & beyond. ✨ Sign Up

Dopo il successo della scorsa stagione torna al Sistina Tootsie, trasferimento per la scena di uno dei film più divertenti e originali degli anni ’80.

Fu un film molto audace per la sua epoca: oggi probabilmente nessuno degli Studios californiani lo potrebbe proporre. Nel 2019 fu trasformato in un musical per Broadway con un libretto di Robert Horn, le musiche e le liriche di David Yazbek reduce dal successo della sua trasposizione teatrale di un altro film di grande successo, The Full Monty. Ai Tony Awards di quell’anno, nonostante le dieci nomination, Tootsie viene ricompensato per il miglior libretto e la migliore interpretazione per il suo protagonista Santino Fontana. L’adattamento italiano è brillantemente curato e diretto da Massimo Romeo Piparo.

La trama riprende le linee base del film situandosi nella scena teatrale invece di quella televisiva del soggetto originale. Il protagonista, Michael Dorsey, un attore arrogante e perfezionista non riesce a trovare lavoro per la sua indole insofferente. Lavora in un ristorante che gestisce con Jeff il suo amico di sempre che lo sostiene e cerca di “educarlo” senza poi molto successo. La sua ex anche lei attrice passa da un’audizione all’altra senza grande risultati. Delusa, lascia un copione tra le mani del suo ex che ha l’illuminazione di presentarsi in abiti femminili riuscendo a scroccare la parte alla sua ex presentandosi come Dorothy Michaels. Ottiene la parte pur portando la sua irritante indole nella produzione che riesce a rivoluzionare a suo piacimento. Nei panni di Dorothy può quello che non poteva nei panni di Michael. Il caso vuole che pur in abiti femminili, l’attore si innamora della sua leading lady e da li nascono una serie infinita di situazioni imbarazzanti ed estremamente divertenti che rendono lo spettacolo spumeggiante, divertente ma anche l’occasione di una riflessione ironica seppur profonda sul rapporto uomo donna e su come sia a volte utile mettersi nei panni dell’altro/a.

La regia di Massimo Romeo Piparo è giusta, scattante, fedele all’originale e senza la necessità di “italianizzare” alcune situazioni come gli avevamo visto fare in precedenti adattamenti, (Mamma Mia! o Cats).

Efficace e spettacolare la scenografia di Teresa Caruso con rapidi cambi di scena e proiezioni dalla giusta atmosfera.

Il cast di questa stagione ripropone gli stessi interpreti della precedente con la sola sostituzione del personaggio di Jeff. Enzo Iachetti passa la torcia a Mauro Casciari che si trova ad affrontare una pesante eredità. Personaggio radiofonico e televisivo, è qui al suo debutto nel musical e anche se il suo ruolo non è prettamente quello di cantante ma di attore-spalla, ha reso ilare e efficace il suo Jeff, mostrando ironia e ottimo tempismo.

Nel ruolo principale ritroviamo Paolo Conticini che nuovamente offre una ottima interpretazione di questo personaggio non facile sia per i continui cambi di trucco e costume che di personalità. Conticini è cresciuto molto in questo ruolo rispetto alle prime repliche anche se rimane la sua naturale limitazione vocale purtroppo messa in luce dall’avere attorno a se cantanti dalle voci potenti e squillanti. Onore comunque al suo coraggio di volersi cimentare in questo confronto con i suoi compagni di scena.

Il resto del cast ha confermato le aspettative. Sempre strepitosa Ilaria Fioravanti nel ruolo di Sandy con una delle canzoni più divertenti e difficili dello show in cui diverte ma si ha la netta sensazione che sia lei la prima a divertirsi. Beatrice Baldaccini con la sua voce appassionante è la romantica Julie, la giovane star che si innamora della sua collega Dorothy senza sospettare sia un uomo. Matteo Guma è il protagonista maschile della pièce nella pièce anche lui vittima del fascino di Dorothy mentre Massimiliano Carulli è il nevrotico regista Ron, antagonista di sempre di Michael che sospetta ma non vede tanto grande è il suo ego. Entrambi questi due attori hanno nuovamente colpito nel segno diventando beniamini del pubblico. In ruoli minori ma essenziali, Elena Mancuso-Gea Arambelli, Sebastiano Vinci, Nico Colucci, Fabrizia Scaccia e Roberto Tarsi e Denis Scoppetta.

Completa il cast un ensemble di ragazzi preparati che ben si muovono sulle coreografie di Roberto Croce.

Tootsie rimarrà in scena al Sistina fino al 1° febbraio per poi proseguire in tour in Italia. Queste le date fino adesso confermate

TOUR ITALIANO (in aggiornamento)

dal 6 all’11 gennaio IMOLA, Teatro Ebe Stignani

dal 17 al 18 gennaio VICENZA, Teatro Comunale

dal 22 gennaio all’1 febbraio ROMA, Teatro Sistina

dal 7 all’8 febbraio FIRENZE, Teatro Verdi

dal 17 al 19 febbraio MESSINA, Teatro Vittorio Emanuele

dal 28 febbraio all’1 marzo IMPERIA, Teatro Cavour

dal 14 al 15 marzo MODENA, Teatro Comunale

17 marzo BOLZANO, Teatro Comunale

PEEPARROW ENTERTAINMENT E TEATRO SISTINA

Presentano

In collaborazione con

Music Theatre International (Europe)

TOOTSIE

Musica e testi di David Yazbek

Libretto di Robert Horn

Tratto dalla storia di Don McGuire e Larry Gelbart e dal film Columbia Pictures prodotto da Punch Production, interpretato da Dustin Hoffman

Regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo

Prodotto da PeepArrow Entertainment e Il Sistina

in accordo con Music Theatre International (Europe) Limited: www.mtishows.eu

TEAM CREATIVO

Emanuele Friello Direzione Musicale

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Roberto Croce Coreografie

Daniele Ceprani Luci

Stefano Gorini Suono

Con

Paolo Conticini nel ruolo di Michael Dorsey/ Dorothy Michaels

Mauro Casciari nel ruolo di Jeff

E con

Beatrice Baldaccini/ Julie

Ilaria Fioravanti/ Sandy

Matteo Guma / Max

Massimiliano Carulli / Ron

Elena Mancuso / Rita

Sebastiano Vinci / Stan

Fabrizia Scaccia / Suzie

Denis Scoppetta / Clark

Roberto Tarsi / Stuart

Ensemble

Martina Bassarello

Benjamin Bemporad

Silvia Giacobbe

Paolo Giammona

Ginevra Grossi

Clara Intorre

Alice Longo

Roberto Torri

Responsabile Comunicazione, Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

Federica Fresa +39 335 5481631

stampa@ilsistina.it

federicafresacomunicazione@gmail.com

Reader Reviews

Ricevi le notizie di Broadway su WhatsApp Ricevi gli ultimi aggiornamenti, notizie e contenuti esclusivi direttamente nell’app.

Don't Miss a Italy News Story

Sign up for all the news on the Winter season, discounts & more...