EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, EL MUSICAL regresará a Madrid en mayo de 2026 en el Teatro Calderón

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, EL MUSICAL, basado en la célebre novela de María Dueñas, regresará a la cartelera madrileña en mayo de 2026, con estreno el 14 de mayo en el Teatro Calderón. El espectáculo podrá verse hasta el 5 de julio, con entradas ya a la venta.

El anuncio ha sido realizado por Dario Regattieri, CEO de beon. Entertainment, quien ha confirmado la vuelta de una de las producciones de sello propio más queridas por el público. Después de pasar por Madrid y una extensa gira nacional, EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, EL MUSICAL vuelve a la capital.

La llegada del musical al Teatro Calderón supondrá además un relevo en la programación del histórico espacio. La actual producción de gran formato de la productora, HOUDINI, finalizará su estancia antes de mayo de 2026 para ceder el testigo a EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, EL MUSICAL, reforzando la apuesta de beon. Entertainment por los espectáculos de creación original.

Ambientado entre Madrid y el norte de África, el musical narra una historia de amor, espionaje y destinos entrelazados, donde la costura se convierte en el hilo que une decisiones, pasión y transformación personal. Un viaje inolvidable que regresa ahora a Madrid. El reparto de esta nueva etapa aún no ha sido desvelado.

