beon. Entertainment estrenará LA CENA DE LOS IDIOTAS en el Marquina en octubre

beon. Entertainment ha anunciado su nueva producción teatral, LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL, la primera adaptación musical basada en la célebre obra del dramaturgo francés Francis Veber, estrenada originalmente en 1993 y convertida en un éxito internacional. El espectáculo llegará a Madrid en octubre, con estreno en el Teatro Marquina.

El proyecto está liderado por Dario Regattieri junto al compositor Iván Macías, responsable de la música original. La adaptación del libreto y las letras corren a cargo de Zenón Recalde, mientras que la producción ejecutiva está encabezada por Regattieri. La propuesta traslada al lenguaje del musical una de las comedias más icónicas del teatro contemporáneo, manteniendo su humor afilado y su ritmo imparable.

La adaptación y la dirección escénica están en manos de Yllana, compañía referente del teatro de humor gestual y visual, reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Su estilo preciso y dinámico se une a este clásico para ofrecer una versión musical fresca y contemporánea, apostando por la innovación escénica y la excelencia artística.

Cada semana, un grupo de amigos organiza una cena privada con una regla tan cruel como divertida: cada uno debe llevar a un “idiota” y competir por ver quién presenta al mejor. Pierre cree haber encontrado al candidato perfecto, pero nada sale como se espera.

