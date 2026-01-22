LOS CHICOS DEL CORO regresa a la Latina de Madrid en marzo

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

LOS CHICOS DEL CORO regresa a Madrid para reencontrarse con el público en el Teatro La Latina, donde podrá verse durante diez únicas semanas desde el próximo 19 de marzo. Tras su anterior éxito en la capital y una temporada especial en València durante las pasadas Navidades, el musical vuelve a subirse a escena para ofrecer una nueva oportunidad de disfrutar de uno de los títulos más emotivos del teatro musical reciente.

Esta nueva etapa llega después de su regreso por una temporada corta en València, donde se representó del 18 de diciembre al 11 de enero, confirmando la excelente acogida que sigue teniendo el espectáculo entre el público. En Madrid, el musical vuelve a un escenario que ya fue clave en su trayectoria, consolidándose como una de las propuestas más queridas de los últimos años.

La producción de AMR Produce cuenta con dirección escénica de Juan Luis Iborra, producción ejecutiva de Rafa Coto y adaptación teatral de Pedro Víllora, basada en la célebre película francesa. La dirección musical corre a cargo de Rodrigo Álvarez, acompañado por un equipo creativo formado por Juanjo Llorens en iluminación, Javier G. Isequilla en sonido y David Pizarro en escenografía y atrezzo. El reparto combina intérpretes adultos con más de veinte niños y niñas de entre 7 y 17 años que dan vida al inolvidable coro.

Ambientada en la Francia de 1949, la historia sigue a Clément Mathieu, un profesor de música que transforma la vida de un grupo de alumnos en un internado para menores con problemas a través del poder de la música. Un relato sobre la educación, la esperanza y la capacidad transformadora del arte que ha conquistado a público y crítica, acumulando numerosos premios, entre ellos varios Premios BroadwayWorld, Premios Teatro Musical y el Premio Talía a Mejor Iluminación.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.