PHOTOS: HOUDINI, el musical mágico, se presenta en el Teatro Calderón de Madrid

Esta semana, el Teatro Calderón de Madrid abre sus puertas al estreno de HOUDINI, Un musical mágico, una producción de LetsGo y beon. Entertainment que promete transformar el escenario en un mundo de ilusiones y emociones. Inspirado en la vida del legendario escapista Harry Houdini, el espectáculo alterna su última actuación en 1926 con momentos clave de su pasado, ofreciendo una mirada íntima y profunda del hombre que desafió los límites de lo posible.

El elenco principal está encabezado por Pablo Puyolen el papel de Houdini, acompañado por Julia Möllercomo su esposa Bess y Christian Escuredointerpretando a Theo, el hermano del famoso escapista. Completan el reparto principal Juan Dos Santos como Narrador, Alejandro Ali como cover del Presentador y miembro del ensamble, e Irene Rubio, quien ejerce como segundo cover de Bess además de formar parte del ensamble.

El ensamble está compuesto por Paku Granxa, Alba Dusmet, Michelle Marier, Chiara Vergassola, Miguel Ángel Collado y Pablo Ceresuela, todos ellos responsables de dar vida a los números musicales y escenas colectivas. A esto se suman las figuras de Néstor Rubio como segundo cover de Houdini, Theo y el Presentador, Sarah Schielke como swing y cover de Bess, y Sergio Escribano, swing y cover de Houdini y Theo, garantizando una versatilidad y fuerza escénica excepcionales en cada función.

La producción, bajo la dirección y libreto de Federico Bellone, combina música, narrativa emocional y más de veinte ilusiones en vivo diseñadas por Paolo Carta, ofreciendo una experiencia teatral de gran impacto. Con un estreno que marca uno de los eventos más esperados de la temporada, HOUDINI invita al público madrileño a vivir una historia que desafía la lógica… y también el corazón.

Fotos: Alejandro Palacios