PHOTOS: GODSPELL, dirigido por Antonio Banderas, se presenta en el Teatro Pavón de Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El musical GODSPELL ha celebrado su pase gráfico en el Gran Teatro Pavón de Madrid, donde estará en cartel a partir del 21 de enero y se estrenará oficialmente el día 22. Durante el encuentro con los medios, se presentó esta nueva producción dirigida por Antonio Banderas, que llega a la capital con un elenco joven y una banda de seis músicos en directo. Las imágenes del pase gráfico han sido realizadas por el fotógrafo Alejandro Palacios.

En el escenario, el reparto compuesto por Teresa Abarca, Javier Ariano, Álex Chavarri, Aaron Cobos, Paula Díaz, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estíbalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Paula Moncada, Raúl Ortiz y Álex Parra interpretó el número Salva a tu pueblo y un medley con varias canciones del espectáculo, entre ellas La luz del mundo, Aprende bien tus lecciones, Bendice a Dios y Todo a fin de bien, ofreciendo un primer acercamiento al montaje.

Concebido originalmente por John-Michael Tebelak y con música y letras de Stephen Schwartz, GODSPELL es un musical de los años 70 nominado a los Premios Tony, basado en el Evangelio de San Mateo y planteado desde la mirada de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. El espectáculo podrá verse en el Gran Teatro Pavón de martes a jueves a las 19:30h, desde el próximo 22 de enero.



Antonio Banderas

Antonio Banderas

Ferran Faba

Ferran Faba

Ferran Faba

El reparto de GODSPELL en Madrid

Raúl Ortiz

El reparto de GODSPELL en Madrid

Javier Ariano, Estibaliz Ruiz, Paula Díaz y Laia Prats

Paula Díaz y Álex Parra

Estibaliz Ruiz, Paula Diaz y Laia Prats

Javier Ariano, Roko y Paula Moncada

Javier Ariano, Estibaliz Ruiz, Teresa Abarca y Aarón Cobos

Ana Domínguez, Javier Ariano, Teresa Abarca y Hugo Ruiz

El reparto de GODSPELL en Madrid

El reparto de GODSPELL en Madrid

El reparto de GODSPELL en Madrid y su director, Antonio Banderas

El equipo completo de GODSPELL

Hugo Ruiz

Hugo Ruiz

Laia Prats

Hugo Ruiz y Laia Prats

Roko

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.