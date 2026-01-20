PHOTOS: GODSPELL, dirigido por Antonio Banderas, se presenta en el Teatro Pavón de Madrid

El musical se estrenará en Madrid el 22 de enero y contará con un elenco de quince intérpretes encabezado por Ferran Faba como Jesús y Hugo Ruiz como Judas.
El musical GODSPELL ha celebrado su pase gráfico en el Gran Teatro Pavón de Madrid, donde estará en cartel a partir del 21 de enero y se estrenará oficialmente el día 22. Durante el encuentro con los medios, se presentó esta nueva producción dirigida por Antonio Banderas, que llega a la capital con un elenco joven y una banda de seis músicos en directo. Las imágenes del pase gráfico han sido realizadas por el fotógrafo Alejandro Palacios.
En el escenario, el reparto compuesto por Teresa Abarca, Javier Ariano, Álex Chavarri, Aaron Cobos, Paula Díaz, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estíbalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Paula Moncada, Raúl Ortiz y Álex Parra interpretó el número Salva a tu pueblo y un medley con varias canciones del espectáculo, entre ellas La luz del mundo, Aprende bien tus lecciones, Bendice a Dios y Todo a fin de bien, ofreciendo un primer acercamiento al montaje.
Concebido originalmente por John-Michael Tebelak y con música y letras de Stephen Schwartz, GODSPELL es un musical de los años 70 nominado a los Premios Tony, basado en el Evangelio de San Mateo y planteado desde la mirada de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. El espectáculo podrá verse en el Gran Teatro Pavón de martes a jueves a las 19:30h, desde el próximo 22 de enero.
Ferran Faba
Ferran Faba
Ferran Faba
El reparto de GODSPELL en Madrid
Raúl Ortiz
El reparto de GODSPELL en Madrid
Javier Ariano, Estibaliz Ruiz, Paula Díaz y Laia Prats
Paula Díaz y Álex Parra
Estibaliz Ruiz, Paula Diaz y Laia Prats
Javier Ariano, Roko y Paula Moncada
Javier Ariano, Estibaliz Ruiz, Teresa Abarca y Aarón Cobos
Ana Domínguez, Javier Ariano, Teresa Abarca y Hugo Ruiz
El reparto de GODSPELL en Madrid
El reparto de GODSPELL en Madrid
El reparto de GODSPELL en Madrid y su director, Antonio Banderas
El equipo completo de GODSPELL
Hugo Ruiz
Hugo Ruiz
Laia Prats
Hugo Ruiz y Laia Prats
Roko
