PHOTOS: Elena Roger presentó su gira española en la Embajada de Argentina en Madrid

La Embajada de la República Argentina en Madrid acogió ayer la presentación oficial de la gira española de Elena Roger, una de las voces más aclamadas del teatro musical internacional. La artista, reconocida y premiada tanto en su país natal como en los escenarios de Londres y Nueva York, inicia su tour por España con un repertorio que celebra los grandes hitos de su trayectoria escénica y musical.

Durante el encuentro, Roger compartió con los asistentes detalles de este espectáculo íntimo, en el que estará acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg. En él, revisita los temas más emblemáticos de los musicales que protagonizó —Evita, Piaf, Los Miserables y Mina... che cosa sei?!?— junto con canciones icónicas de la música popular argentina y europea. Entre ellas, destacan “No llores por mí Argentina”, “Je ne regrette rien”, “La vie en rose” y “Balada para un loco”.

La gira española de Elena Roger comenzará el 27 de octubre en el Teatro Talía de Valencia, continuará el 29 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid y finalizará el 3 de noviembre en el Teatro Apolo de Barcelona. Tres noches únicas en las que el público podrá disfrutar de la potencia, sutileza y emotividad de una intérprete que ha dejado huella en los escenarios más prestigiosos del mundo.

Con una carrera que abarca teatro, cine y televisión, Elena Roger ha trabajado con directores como Andrew Lloyd Webber, Michael Grandage y Jamie Lloyd, y ha sido galardonada con el Premio Olivier por su aclamada interpretación en Piaf. Su regreso a los escenarios españoles supone un reencuentro con un público que la ha seguido y admirado desde sus triunfos en el West End y Broadway, en una propuesta que promete ser un viaje musical lleno de historia, emoción y autenticidad.

Fotos: Alejandro Palacios