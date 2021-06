Photos: Nos colamos en las audiciones de KINKY BOOTS

La temporada que viene el musical KINKY BOOTS aterrizará en España de la mano de Let'sGo y, como se ha anunciado esta semana, lo hará en el nuevo Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Esta mañana hemos acudido al Teatro Marquina donde están teniendo lugar las audiciones y hemos podido hablar con el equipo mientras seleccionan a los artistas que formarán parte de esta nueva producción.

"Está siendo maravilloso, hay mucho talento," asegura el director argentino Ricky Pashkus, que ya estuvo al frente de la versión de Buenos Aires, y que dirigirá la producción aquí. "Hemos recibido 1400 solicitudes y vamos a ver a 1200," nos cuenta la directora de casting Silvia Montesinos. "La calidad es muy alta, la gente durante la pandemia se ha preparado y lo difícil va a ser elegir."

KINKY BOOTS, el musical de Cyndi Lauper y Harvey Fierstein, ganador de 6 Premios Tony en 2013, es "un canto a la vida, es una fiesta de la vitalidad," define Pashkus. La producción que llegará a España, según nos ha contado su director, será "parecida a la argentina. Creo que escenográficamente esta es superior a otras versiones, sobre todo en la parte final de la pasarela de Milán, donde habrá una sorpresa."

Uno de los mayores retos de la producción, según nos ha asegura Silvia Montesinos, está siendo encontrar a Lola. "Se va a respetar que sea un hombre de color," comenta Ricky Pashkus.

El musical además será el primer espectáculo en verse en el Espacio Delicias. "Es orgullo," reconoce el director. "Ese espacio no solo va a tener teatro, que va a ser teatro tradicional con un gran despliegue, sino que va a ser más una sensación cultural. Va a tener un plus de experiencia por ser un espacio único y ser el responsable de abrir la sala me parece un privilegio."

Silvia Montesinos, que lleva ya varios años trabajando con la productora, es consciente del esfuerzo que se ha hecho para abrir este espacio. "Hay mucha ilusión, mucha expectativa y muchas ganas de fusionar todo lo que Letsgo es."

Este va a ser sin duda uno de los montajes más celebrados de la temporada 2021/2022 de Madrid. En palabras de su director, "la obra tiene 2 cosas que van a hacer que resulte maravillosa, una es la alegría que tiene y la otra es hasta qué punto es empático. No es un optimismo vacío, es una vitalidad profunda de mirada a cómo nos gustaría que fuera el mundo."

KINKY BOOTS se une a la lista de títulos que coparán las marquesinas de Madrid en 2021/2022, junto a TINA, GREASE, GOLFUS DE ROMA, WE WILL ROCK YOU, FULL MONTY, además de los inamovibles EL REY LEÓN y LA LLAMADA.

Charlie Price es un joven forzado a salvar la fábrica de zapatos que su familia tiene en Northern England tras la repentina muerte de su padre. La ayuda le viene de un inesperado ángel, una drag queen llamada Lola. Juntos, este peculiar dúo revitalizará el negocio fallido, mientras resurgen de las sombras de sus padres y transforman una comunidad entera a través del poder de la tolerancia.