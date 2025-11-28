 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES

La velada ha contado, entre otros, con el productor británico Cameron Mackintosh, responsable de esta súper producción junto a ATG Entertainment.

By: Nov. 28, 2025

La esperada noche de estreno de LOS MISERABLES reunió en el Teatro Apolo a numerosas personalidades del mundo cultural que no quisieron perderse el regreso del clásico de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg a la cartelera madrileña. El evento comenzó con un photocall repleto de rostros conocidos que celebraron la llegada de esta nueva producción del 40º aniversario, encabezada por Adrián Salzedo, Pitu Manubens, Teresa Ferrer, Quique Niza, Alèxia Pascual, Elsa Ruiz Monleón, Xavi Melero, Malia Conde y Javier Manente.

Entre los invitados destacó la presencia del legendario productor Cameron Mackintosh, artífice del fenómeno mundial de LOS MISERABLES y figura esencial en su expansión internacional durante cuatro décadas. Mackintosh posó junto al equipo español y aprovechó la ocasión para subrayar su vínculo especial con Madrid, ciudad donde el musical ha cosechado algunos de sus mayores éxitos fuera del West End.

El photocall también contó con la asistencia de reconocidos artistas como Carlos Latre, Carlos Hipólito, Natalia Verbeke y Silvia Luchetti, que se sumaron a la celebración mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa del espectáculo.

Fotos: Alba Corona

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Cameron Mackintosh

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Sergio Mur

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Andrea Guasch

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Angela Molina

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Angy Fernandez y Carmelo Segura

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Mara Barros

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Secun De la Rosa

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Carlos Latre y Candela Latre

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
David Comrie

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Llum Barrera

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Natalia Verbeke

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Sandra Golpe

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Carlos Hipolito y Elisa Hipolito

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Alex Barahona

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Alexandre Ars

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Emma Garcia

PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES Image
Silvia Luchetti


Don't Miss a Spain News Story
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...


Videos