PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES

La esperada noche de estreno de LOS MISERABLES reunió en el Teatro Apolo a numerosas personalidades del mundo cultural que no quisieron perderse el regreso del clásico de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg a la cartelera madrileña. El evento comenzó con un photocall repleto de rostros conocidos que celebraron la llegada de esta nueva producción del 40º aniversario, encabezada por Adrián Salzedo, Pitu Manubens, Teresa Ferrer, Quique Niza, Alèxia Pascual, Elsa Ruiz Monleón, Xavi Melero, Malia Conde y Javier Manente.

Entre los invitados destacó la presencia del legendario productor Cameron Mackintosh, artífice del fenómeno mundial de LOS MISERABLES y figura esencial en su expansión internacional durante cuatro décadas. Mackintosh posó junto al equipo español y aprovechó la ocasión para subrayar su vínculo especial con Madrid, ciudad donde el musical ha cosechado algunos de sus mayores éxitos fuera del West End.

El photocall también contó con la asistencia de reconocidos artistas como Carlos Latre, Carlos Hipólito, Natalia Verbeke y Silvia Luchetti, que se sumaron a la celebración mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa del espectáculo.

Fotos: Alba Corona



Cameron Mackintosh

Sergio Mur

Andrea Guasch

Angela Molina

Angy Fernandez y Carmelo Segura

Mara Barros

Secun De la Rosa

Carlos Latre y Candela Latre

David Comrie

Llum Barrera

Natalia Verbeke

Sandra Golpe

Carlos Hipolito y Elisa Hipolito

Alex Barahona

Alexandre Ars

Emma Garcia

Silvia Luchetti

