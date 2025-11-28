PHOTO: Asi ha sido la alfombra roja del estreno VIP de LOS MISERABLES

La velada ha contado, entre otros, con el productor británico Cameron Mackintosh, responsable de esta súper producción junto a ATG Entertainment.
La esperada noche de estreno de LOS MISERABLES reunió en el Teatro Apolo a numerosas personalidades del mundo cultural que no quisieron perderse el regreso del clásico de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg a la cartelera madrileña. El evento comenzó con un photocall repleto de rostros conocidos que celebraron la llegada de esta nueva producción del 40º aniversario, encabezada por Adrián Salzedo, Pitu Manubens, Teresa Ferrer, Quique Niza, Alèxia Pascual, Elsa Ruiz Monleón, Xavi Melero, Malia Conde y Javier Manente.
Entre los invitados destacó la presencia del legendario productor Cameron Mackintosh, artífice del fenómeno mundial de LOS MISERABLES y figura esencial en su expansión internacional durante cuatro décadas. Mackintosh posó junto al equipo español y aprovechó la ocasión para subrayar su vínculo especial con Madrid, ciudad donde el musical ha cosechado algunos de sus mayores éxitos fuera del West End.
El photocall también contó con la asistencia de reconocidos artistas como Carlos Latre, Carlos Hipólito, Natalia Verbeke y Silvia Luchetti, que se sumaron a la celebración mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa del espectáculo.
Fotos: Alba Corona
Sergio Mur
Andrea Guasch
Angela Molina
Angy Fernandez y Carmelo Segura
Mara Barros
Secun De la Rosa
Carlos Latre y Candela Latre
Natalia Verbeke
Sandra Golpe
Carlos Hipolito y Elisa Hipolito
Alex Barahona
Alexandre Ars
