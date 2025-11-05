Miguel Antelo nominado a los Premios Nacionales de Doblaje por WICKED

Get Access To Every Broadway Story



La VII Edición de los Premios Nacionales de Doblaje cuenta con la nominación de Miguel Antelo por su magnífica adaptación de la canción Defying Gravity de la película WICKED.

La canción, que cuenta con la voz de Mirela Cabero como Elphaba y de Anabel García como Glinda, fue adaptada para el doblaje por el propio Miguel Antelo, que también pone voz cantada a Fiyero en la película.

Cabero repite su trabajo en el doblaje de WICKED en su segunda parte, WICKED: FOR GOOD, que llegará a los cines de todo el mundo el próximo 21 de noviembre y que, en esta ocasión, contará con 3 versiones en nuestro país: Versión Original subtitulada en castellano, versión doblada al completo y una tercera en la cual los diálogos estarán doblados, pero no las canciones.

La adaptación cinematográfica de WICKED, esperada con anhelo por los fans del teatro musical durante años, estrenó su primera parte el pasado 22 de noviembre siendo un rotundo éxito tanto de público como de crítica y recaudando 164 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndose en la tercera película más taquillera en su estreno en este 2024 y la adaptación de un musical de Broadway al cine con mejor arranque en la historia.

Su segunda parte, WICKED: FOR GOOD promete repetir su éxito con unas proyecciones de recaudación en su estreno que superarían a la de su predecesora.

