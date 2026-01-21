Madalena Alberto regresará a Barcelona con un concierto íntimo en la Sala Encuentro

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Pocas veces se presenta la oportunidad de disfrutar de una de las grandes voces de la escena londinense en las distancias cortas. Sin embargo, el próximo 28 de febrero de 2026 a las 20:00h, los amantes del teatro musical tienen una cita ineludible en la localidad de Abrera (Barcelona). Madalena Alberto, estrella consolidada del West End, ha elegido nuevamente la Sala Encuentro para ofrecer un recital que se aleja de los grandes formatos para apostar por la intimidad y la conexión directa con el público.

Tras su visita en noviembre de 2023, la artista portuguesa regresa a Barcelona con una propuesta renovada. No estará sola en este viaje musical: el director musical y compositor Andy Manning será el encargado de acompañarla al piano. Juntos desgranarán un repertorio híbrido que navegará entre composiciones originales —reivindicando su faceta de cantautora— y, como no podía ser de otra manera, los himnos de los musicales que han cimentado su prestigio internacional.

Uno de los grandes alicientes de la noche será la colaboración especial de Patricia Paisal. La actriz catalana, figura imprescindible del género en nuestro país gracias a trabajos como LOS CHICOS DEL CORO, SISTER ACT o PEGADOS, se unirá a Madalena para un dueto que promete ser uno de los momentos álgidos de la velada, uniendo sobre el escenario el talento del West End con la excelencia del teatro musical nacional.

La propia Madalena Alberto ha querido destacar el carácter cercano de este evento: "Me hace muchísima ilusión volver a la sala Encuentro. La noche promete estar llena de amigos y con muchas oportunidades para cantar juntos", asegura la artista, anticipando una atmósfera de "velada acogedora" donde la barrera entre escenario y platea se difumina.

Formada en Londres, Madalena alcanzó el reconocimiento de la crítica por su interpretación de Eva Perón en EVITA en el Dominion Theatre. Su trayectoria incluye papeles icónicos como Fantine en LES MISÉRABLES, Grizabella en CATS o Velma Kelly en CHICAGO, además de trabajos en televisión (THE GOLD, AMOR AMOR) y teatro de texto, demostrando una versatilidad que la ha convertido en un nombre imprescindible de la escena actual.

