Los teatros de Barcelona consolidan en 2025 el mejor año de su historia

Barcelona, 12 de enero de 2026. Los teatros de Barcelona han cerrado el 2025, por segundo año consecutivo, superando los 3 millones de espectadores, consolidando los niveles de asistencia más altos del sector y confirmando la fidelidad del público teatral en la ciudad. En términos globales, el 2025 ha registrado 3.120.964 espectadores. La ocupación media se ha situado en el 64,21%, ligeramente por encima del 64,07% del año anterior, mientras que la recaudación total ha alcanzado los 98.085.027,21 €, casi un 6% más que en 2024.

Según la presidenta de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (ADETCA), Isabel Vidal, “mantenernos por encima de los tres millones de espectadores confirma la solidez del sector, capaz de sostener un alto nivel de actividad, con mejoras destacables en la asistencia a obras en catalán y a las salas de proximidad, y sitúa el 2025 como el mejor año de la historia del teatro en Barcelona”.

En el ámbito de las salas de proximidad, de menos de 200 localidades, la evolución ha sido especialmente significativa. Estas salas han pasado de 320.209 espectadores en 2024 a 398.428 en 2025, lo que supone un incremento del 24,4%. La ocupación media ha aumentado hasta el 64,48%, y la recaudación ha sido de 6.038.699,35 euros.

Destaca especialmente la evolución de los espectáculos en lengua catalana. El número de espectadores ha llegado a los 1.518.636, un 10% más que en 2024, mientras que el porcentaje de asistencia a estas funciones ha pasado del 44,09% al 48,66%. Paralelamente, el número de funciones programadas en esta lengua se ha situado en 7.483, un 4,12% más que el año anterior, lo que representa el 56,57% del total de funciones.

En cuanto a la programación del conjunto de las salas, los espectáculos más vistos de 2025 han sido MAR I CEL, en el Teatre Victòria; EL FANTASMA DE LA ÓPERA, en el Teatre Tívoli; IMPROSHOW, en el Teatreneu; EL MAGO POP, en el Teatre Victòria; y L’AMOR VENIA AMB TAXI, en el Teatre Romea. En el ámbito de las salas de menos de 200 localidades, los espectáculos con mayor asistencia han sido CORTA EL CABLE ROJO, en el Teatre Muntaner; EL PRINCIPI D’ARQUIMEDES, en el Espai Texas; Y NO QUEDARÁ NINGUNO, en la Sala Ars; y KRÄMIG y OVELLES, en el Espai Texas.

Acciones sectoriales y mirada hacia el 2026

En este contexto, iniciativas compartidas como la campaña Cap Butaca Buida, que este año celebra su tercera edición, la campaña de Navidad o Catalunya Aixeca el teló, que cumplirá 25 años, se han consolidado como acciones de visibilización y refuerzo del vínculo entre el sector teatral y el público. De cara al 2026, el sector afronta la nueva temporada con una perspectiva de continuidad, con el reto de incrementar los niveles alcanzados y seguir trabajando para que el teatro continúe siendo un pilar cultural fundamental en Barcelona y en Cataluña.

Para más información y/o entrevistas:

