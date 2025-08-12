Los Jonas Brothers y Demi Lovato reviven CAMP ROCK en Nueva Jersey

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El momento que los seguidores de CAMP ROCK soñaban desde hace casi dos décadas se materializó el pasado fin de semana. En pleno concierto de los Jonas Brothers en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la banda sorprendió al público invitando a Demi Lovato a subir al escenario para interpretar, juntos nuevamente, dos de las canciones más icónicas de la película: ‘Wouldn’t Change a Thing’ y ‘This Is Me'.

La colaboración, cargada de energía y emoción, no solo hizo estallar al público presente, sino que rápidamente se volvió viral. En redes sociales, los vídeos del reencuentro se multiplicaron en cuestión de horas, con fans de todo el mundo compartiendo su entusiasmo y recordando aquel verano de 2008 que marcó a una generación.

El espectáculo fue más que una simple actuación: fue un viaje en el tiempo. La química entre Demi Lovato y los Jonas Brothers demostró que el espíritu de CAMP ROCK sigue vivo, resonando con fuerza entre quienes crecieron con sus canciones.