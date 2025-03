AUDIO: Anabel García pone la voz cantada a Blancanieves en el tema 'Espero que se cumpla'

Enter Your Email to Unlock This Article



Anabel García, voz de las canciones en castellano de Blancanieves, interpreta “Espero que se cumpla”, tema que ya está disponible en su canal de Youtube. La canción es la versión en español de "Waiting on a wish", interpretada por Rachel Zegler. Haz click aquí para escucharla.

Con un amplio recorrido en teatro musical, ha participado en producciones como LA BELLA Y LA BESTIA, WE WILL ROCK YOU o LO TUYO Y LO MÍO. Más recientemente, ha interpretado a Glinda en la versión en castellano de WICKED, consolidándose como una de las voces más reconocidas en el ámbito musical.

El live-action de BLANCANIEVES, que busca mantener la esencia del cuento original, llegará a los cines el 21 de marzo. La canción "Espero que se cumpla", ofrece un adelanto de lo que será esta esperada adaptación, con música y letra de Benj Pasek y Justin Paul, reconocidos por su trabajo en LA LA LAND y EL GRAN SHOWMAN. La producción musical ha contado con la participación de Ian Eisendrath y Dave Metzger.

Con este lanzamiento, se pretende acercar al público la magia de BLANCANIEVES en su nueva versión cinematográfica.

Comments