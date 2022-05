Joan Vázquez publica el videoclip de 'Too darn hot'

Joan Vázquez ha publicado el videoclip de la canción 'Too darn hot'. Este es el tercer single de Feeling Good, un disco de de jazz con mucho swing que evoca el ambiente de clubes nocturnos, pianos de cola, copas de cóctel, terciopelo y rascacielos.

'Too darn hot' es una canción emblemática del compositor Cole Porter y forma parte del repertorio del musical KISS ME KATE. Junto con el pianista y corresponsable de los arreglos del disco, Dani Campos, el cantante ha querido darle al tema un toque más frenético. "De hecho, cuando interpretamos la pieza en directo, siempre debemos controlar que no se nos acelere demasiado", explica el cantante.

Del repertorio del álbum Feeling Good, 'Too darn hot' es la canción más atrevida en cuanto a los arreglos, yendo más allá de la formación de trío de piano, contrabajo y batería, para incluir también una sección de vientos con saxo y trompeta.

¡Mira el videoclip completo aquí!

La gira de Feeling Good, que arrancó en la Sala Barts de Barcelona justo hace un año, y que ha visitado salas y eventos emblemáticos como el Nova Jazz Cava de Terrassa y el Fresco Festival de Sabadell, sigue ahora por Esplugues de Llobregat, Llorenç del Penedès, Torelló, Castellbisbal, Hostalets de Pierola y Barcelona, ​​entre otras ciudades.

Joan Vázquez ha trabajado en los últimos veinte años en el mundo de los musicales como actor y cantante de espectáculos como MERRILY WE ROLL ALONG, MY FAIR LADY, HAIR, RENT o BAGDAD CÀFE, además de los recientemente aclamados PAQUITO FOREVER, CIUTAT DE GESPA y OCAÑA, REINA DE LAS RAMBLAS. Este último papel le hizo ganar el premio Mejor Actor de Musical en los Premios de la Crítica y los Premios Teatre Barcelona.