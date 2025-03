Jan Buxaderas se lleva el galardón de la Unión de Actores y Actrices a Mejor actor teatral

Get Access To Every Broadway Story



El pasado 10 de marzo por la noche tuvo lugar en el Teatro Circo Príncipe de Madrid la 33ª edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices, en la que el Premio a Mejor Actor Teatral fue galardonado a Jan Buxaderas por su interpretación de Elder Price en THE BOOK OF MORMON.

Este galardón al trabajo que los actores y actrices de Teatro Musical es otra demostración del crecimiento del medio en nuestro país y del reconocimiento artístico por parte del sector para el que la presentadora del premio Silvia de Pé reivindicó mejores condiciones laborales en su discurso: "Si somos el referente del teatro musical en castellano, esto debe reflejarse en los derechos laborales de quienes lo hacen posible".

La obra de teatro La Madre se llevó por su parte dos galardones por Mejor Protagonista para Aitana Sánchez-Gijón y Mejor Actriz en un rol Secundario para Júlia Roch.

Entre los títulos más galardonados de la noche se encuentran la película el 47, con tres galardones (Zoe Bonafonte en Revelación, Clara Segura en Secundaria y Carlos Cuevas en reparto), la serie Yo, Adicto, con dos galardones (Oriol Pla protagonista y Marina Salas en Secundaria), la serie Querer, también con dos galardones (Pedro Casablanc en Secundario y Elisabet Gelabert en Reparto) y la mencionada La Madrecon los dos galardones ya descritos.

El 'Premio Especial de la Unión' fue para Gloria de la Fuente, trabajadora de la Unión de Actores y Actrices por más de 35 años, reconocida por su labor y compromiso: "Gracias por el cariño y respeto que siempre me habéis demostrado. La Unión es como una gran familia y yo me siento parte de ella, con mi trabajo he contribuido a mejorar y dignificar la profesión".

Por último, el 'Premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem', que otorga la Secretaría de Igualdad de la Unión fue entregado al Equipo de profesionales que forman el servicio del 016, representado por la directora Adriana Acevedo, que recogía el galardón: "Recibir este premio es darnos impulso. En lo que llevamos de año ha habido más de 15.000 situaciones de violencia de género que nos han llegado, que se producen diariamente en nuestro entorno y que necesitan encontrar una salida, una opción, saber que hay algo a lo que aferrarse".

El palmarés completo de la gala es el que sigue:

CINE



Mejor Actriz Protagonista

Carolina Yuste - 'La infiltrada'



Mejor Actor Protagonista

Eduard Fernández - 'Marco'



Mejor Actriz Secundaria

Clara Segura - 'El 47'



Mejor Actor Secundario

Patrick Criado - 'La virgen roja'



Mejor Actriz de Reparto

Esther Isla - 'Soy Nevenka'



Mejor Actor de Reparto

Carlos Cuevas - 'El 47'





TEATRO



Mejor Actriz Protagonista

Aitana Sánchez-Gijón - 'La madre'



Mejor Actor Protagonista

Jan Buxaderas - 'The Book of Mormon'



Mejor Actriz Secundaria

Eva Isanta - 'Las que gritan'



Mejor Actor Secundario

Alberto Amarilla - 'Lorca por Saura'



Mejor Actriz de Reparto

Júlia Roch - 'La madre'



Mejor Actor de Reparto

Fran Cantos - 'El alcalde de Zalamea'





TELEVISIÓN



Mejor Actriz Protagonista

Candela Peña - 'El caso Asunta'



Mejor Actor Protagonista

Oriol Pla - 'Yo, adicto'



Mejor Actriz Secundaria

Marina Salas - 'Yo, adicto'



Mejor Actor Secundario

Pedro Casablanc - 'Querer'



Mejor Actriz de Reparto

Elisabet Gelabert - 'Querer'



Mejor Actor de Reparto

Jorge Usón - 'Las abogadas'





MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

Zoe Bonafonte - 'El 47'



MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Pepe Lorente - 'La estrella azul'





MEJOR ACTRIZ PRODUCCIÓN INTERNACIONAL

Karla Sofía Gascón - 'Emilia Pérez'



MEJOR ACTOR PRODUCCIÓN INTERNACIONAL

Javier Bardem - 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"



PREMIOS ESPECIALES



Premio "Mujeres en Unión-Pilar Bardem"

Equipo de profesionales que forman el servicio del 016



Premio "Especial de la Unión"

Gloria de la Fuente



Premio "A toda una vida"

Ana Belén

