JANA: Un Cuarto de Siglo de Magia, Formación y Éxito Internacional

La historia de JANA Producciones es la historia de una resistencia creativa. En un mercado dominado por las grandes franquicias internacionales, JANA nació con la misión de demostrar que el talento español podía crear musicales de gran formato desde cero. Bajo esta premisa, la compañía ha desarrollado un sello propio donde la música, los guiones y las escenografías son 100% originales, fusionando géneros tan diversos como el rock, el jazz-funky, el hip-hop y el blues.

Esta apuesta por la autenticidad ha calado hondo en el público y la crítica, alcanzando la cifra de más de un millón de espectadores. Sus vitrinas hoy lucen más de 50 Premios Nacionales, incluyendo hitos como los dos Premios Max por ANTÍGONA TIENE UN PLAN en 2007 y los 5 Premios del Teatro Musical obtenidos por Blancanieves Boulevard en 2010.

Para entender estos 25 años, es necesario repasar las obras que rompieron moldes. ANTÍGONA TIENE UN PLAN no solo fue un éxito de premios, sino que demostró que se podía actualizar un mito griego con un lenguaje moderno y coreografías urbanas. Por su parte, Blancanieves Boulevard se convirtió en un fenómeno estético ambientado en los años 20, logrando 11 Premios Maximinos además de su reconocimiento como Mejor Musical.

La versatilidad de la productora ha quedado patente en títulos como EN NOMBRE DE LA INFANTA CARLOTA, una pieza de gran sensibilidad histórica, o EL DIARIO DE ADÁN Y EVA, que exploró una narrativa más íntima y sofisticada. Incluso han conquistado el cine, siendo finalistas en los Premios Goya con la versión de animación de LA LEYENDA DEL UNICORNIO, consolidando así su capacidad de contar historias en cualquier formato.

A día de hoy, JANA mantiene su energía intacta con producciones que siguen llenando los teatros. Actualmente, destaca en su cartelera LA BELLA DURMIENTE Y EL BOSQUE ESCONDIDO, una de sus apuestas más recientes y ambiciosas que reinterpreta el cuento clásico con la espectacularidad visual y musical que caracteriza a la casa.

Acompañando a sus grandes montajes, la compañía sigue apostando por títulos como CENICIENTA Y EL ZAPATITO DE CRISTAL, manteniendo vivo su compromiso con el teatro familiar de alta calidad. Estas obras no solo son un éxito de taquilla, sino que sirven de plataforma para los alumnos de la Escuela JANA, que cuenta ya con más de 3.000 estudiantes.

La Escuela JANA se ha consolidado como la primera Escuela Internacional de Musicales, naciendo en Madrid y expandiéndose hasta convertirse en una de las mayores redes de formación en artes escénicas del mundo. Actualmente cuenta con 20 sedes nacionales y diversas franquicias internacionales en países como México, Ecuador e Italia, además de mantener convenios estratégicos con ciudades referentes como Nueva York, Boston, Perú y Argentina. Este crecimiento y su proyección exterior fueron reconocidos en 2023 con el Premio Expansión a la Internacionalización de la empresa.

En cuanto a su oferta académica, la institución destaca por ofrecer una educación artística integral que se adapta a todas las edades y niveles. Su catálogo formativo incluye desde la etapa de JANA Junior y talleres avanzados de canto y teatro, hasta programas profesionales como la Diplomatura y, desde 2024, el prestigioso Grado Oficial en Arte Dramático. Esta estructura permite que más de 3.000 alumnos se formen bajo una metodología práctica donde los propios creativos y directores de las producciones de la casa están involucrados directamente en la enseñanza.

Este cuarto de siglo de historia tendrá su gran celebración el 26 de enero de 2026 en el Teatro Gran Vía (EDP) de Madrid. Será un espectáculo único que recorrerá los números más importantes de sus producciones, reuniendo a docentes, artistas y alumnos que han formado parte de esta institución durante sus primeros 25 años de vida.

